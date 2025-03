Meteo weekend: le previsioni per il fine settimana della Festa della donna

L'alta pressione sta lasciando l'Italia lasciando spazio all'arrivo della perturbazione n.2 del mese che porterà nuvole e maltempo in diverse regioni. Ecco le previsioni meteo per il weekend della Festa della Donna.

Meteo Italia, una doppia perturbazione in arrivo: nuova ondata di maltempo?

Torna il maltempo in Italia dopo l'indebolimento dell'alta pressione e l'arrivo, in risalita dal Nord Africa, della perturbazione n.2 del mese diretta verso le regioni del Centro-Sud colpite da piogge e temporali, anche intensi. Al Nord gli effetti della perturbazione non si faranno sentire, anzi è previsto bel tempo e clima stabile, ma tutto è destinato a migliorare da sabato 8 marzo, giorno della Festa della Donna, con una breve tregua dal maltempo.

Si tratta solo di una fase momentanea, visto che è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.3 del mese, che si preannuncia più forte ed intensa della precedente e che coinvolgerà tutto il Paese. Sono previsti anche fenomeni localmente intensi e associati a potenziali criticità e non mancheranno le nevicate anche se a quote relativamente alte.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 7 marzo: nuvole e piogge al Sud comprese le Isole con il rischio di fenomeni localmente intensi. Tempo stabile nel resto del Paese con la presenza di nebbie lungo il versante adriatico. Stabili le temperature massime.

Nella giornata di sabato 8 marzo, Festa della Donna, tempo stabile e soleggiato al Nord, Toscana, Umbria e Lazio. Nuvole nel resto d'Italia con il rischio di piogge isolate in Sicilia e Calabria. Le temperature stazionarie o in leggero rialzo.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni

Le previsioni meteo delineano per la fine della settimana una fase climatica decisamente più movimentata, complice il passaggio di diverse perturbazioni. Dopo l'arrivo della prima perturbazione prevista per venerdì 7 marzo 2025 con piogge intense al Sud e Isole, nella giornata di domenica 9 marzo 2025 il maltempo si fa ancora più insistente per il passaggio di una nuova perturbazione ancora più violenta.

La giornata di domenica 9 marzo si aprirà con condizioni climaticamente stabili, ma tutto è destinato a cambiare in serata con l'arrivo di piogge dapprima in Sardegna per poi espandersi nelle regioni del Nord e centrali tirreniche. Previste piogge intense lungo tutto lo stivale, mentre la neve torna protagonista sulle Alpi al di sopra dei 1.500-1.700 metri.

Nella giornata di lunedì 10 marzo 2025 tempo in miglioramento al Nord, mentre il maltempo continuerà a farsi sentire al Centro-Sud anche se accompagnato da forti venti che determineranno un aumento delle temperature con i valori che supereranno anche i 20° e picchi di 25°.

Resta incerta la tendenza meteo dei giorni successivi anche se la settimana si preannuncia diversa da quella appena conclusa per l'arrivo di una serie di perturbazioni responsabili di condizioni meteo in generale perturbate e piovose. Come sempre vi invitiamo a seguirci per i prossimi aggiornamenti.