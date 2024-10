Meteo weekend: le previsioni per il fine settimana

L'Italia è nella morsa del maltempo con possibili criticità da Nord a Sud. Prosegue anche lo stato di allerta meteo con importanti accumuli previsti in Sicilia, Calabria ed Emilia Romagna. Le previsioni meteo del weekend.

Meteo, maltempo nel weekend del 19-20 ottobre 2024

Il passaggio della perturbazione n.8 di ottobre si sta facendo sentire lungo tutto lo stivale con una forte ed intensa ondata di piogge e maltempo. Intanto in più di 10 regione scatta l'allarme meteo con Emilia Romagna osservata speciale per via dell'allerta rossa per rischio idraulico diramato nelle zone Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese. Da domenica 20 ottobre è previsto un lieve miglioramento nelle regioni del Nord, mentre al Sud il maltempo sarà ancora protagonista. Resta alta l’attenzione nelle prossime ore per la presenza di piogge particolarmente intense e abbondanti da Nord a Sud. Tutto cambia all’inizio della prossima settimana quando, complice lo spostamento della perturbazione verso il Nord Africa, assisteremo ad un miglioramento del tempo nelle regioni del Centro-Nord, mentre al Sud e sulle Isole tempo ancora instabile.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 19 ottobre: cielo nuvolo con piogge e temporali da Nord a Sud. In calo anche le temperature massime in Emilia Romagna, ma anche nel resto del Centro-Sud e Isole, mentre stabili al Nord. Nella giornata di domenica 20 ottobre ancora piogge nelle prime ore del mattino sull’estremo settore occidentale e in Emilia, ma in giornata è previsto un miglioramento del clima con il ritorno del sole al Nord-Est. Al Centro clima ancora instabile con nuvole e il rischio di piogge nel Lazio e Molise. Anche al Sud e Isole tempo instabile e non si escludono fenomeni temporaleschi intensi su Basilicata orientale, alta Calabria ionica e Sardegna tirrenica.

Che tempo farà la prossima settimana? Le tendenze meteo

Dopo un weekend all'insegna del maltempo e delle piogge, che tempo farà la prossima settimana? Le previsioni meteo delineano un miglioramento del clima complice l'allontanamento della perturbazione n.8 verso l'Africa con il ripristino di condizioni climatiche stabili. Torna il sole da lunedì 21 ottobre nelle regioni centro-settentrionali, mentre non si escludono nuvole su Alpi, Appennino e pianure del Nord-Ovest. Al Sud e Isole possibili rovesci sparsi sullo Ionio con il rischio di piogge in Sicilia e nell’est della Sardegna. In lieve aumento le temperature.

Da martedì 22 ottobre è previsto il ritorno del maltempo con piogge che interesseranno il Centro e in particolare Lazio, la bassa Toscana e l’Appennino. Anche nelle regioni del Sud è prevista una nuova ondata di maltempo diretta su Sicilia, Calabria, Campania ed est della Sardegna. Al Nord, invece, tempo ancora asciutto e parzialmente soleggiato. In calo le temperature, anche se i valori saranno ancora miti. Come sempre per conferme su questa evoluzione e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.