Maltempo in Emilia Romagna e in tutta Italia: Bologna sott'acqua, un morto

Nuova alluvione, la terza in un anno e mezzo, in Emilia Romagna nella notte, come purtroppo si temeva. L’incubo sembra non finire mai anche in moltissime altre zone d’Italia da Nord a Sud, già da venerdì, dal Piemonte alla Sicilia, dal Veneto e le Marche fino di nuovo alla Liguria.

A essere finita in ginocchio è in particolare Bologna, mentre a Pianoro, nell’area metropolitana, si registra purtroppo anche una vittima, un ragazzo di vent’anni. L’ondata di maltempo, secondo le previsioni, dovrebbe attenuarsi nelle prossime ore, mentre l’allerta meteo nella regione è passata da rossa a arancione (la stessa per altre 4 regioni d'Italia).

Morto ragazzo di 20 anni

Una vittima si registra purtroppo nell'area metropolitana di Bologna, a Pianoro. Era residente ad Ozzano Emilia, nel Bolognese, è stato colpito, mentre era in macchina, da un'ondata di piena del fiume Zena a Botteghino di Zocca.

Era andato in auto nel paese sull'Appennino bolognese dove abita il compagno della madre. Mentre il fratello è riuscito a liberarsi e uscire dall'abitacolo, lui e non ce l'ha fatta.

Il parco di Castenaso vicino l'Idice, esondato nel Bolognese.

Bologna sotto 160 mm di acqua

La situazione è particolarmente critica a Bologna, colpita nella notte da almeno 160 mm di pioggia e allagamenti diffusi. Il sindaco Matteo Lepore ha diffuso via social un appello a “evitare gli spostamenti”, non uscire in strada in tutta la città, non usare l'auto e salire ai piani più alti se ci si trovava in prossimità dei torrenti. Si contano almeno 2.000 persone evacuate, frane e molte strade chiuse perché si sono trasformate a loro volta in fiumi.

Il Ravone, il Savena, il Navile, lo Zena, ovvero tutti gli affluenti di destra e sinistra del Reno sono esondati. Anche il pubblico del concerto di Umberto Tozzi è stato fatto rimanere per un paio d’ore all’interno del Palasport Unipol Arena perché le strade non erano percorribili.

Tutta l'Emilia Romagna sott'acqua

È emergenza in tutta l’Emilia Romagna per il maltempo con allagamenti, frane, esondazioni ed evacuazioni tra Modena, Ravenna, Reggio e Piacenza e una situazione molto difficile già da ieri, 19 ottobre, in particolare a Cesenatico o Bagnacavallo nel Ravennate, con una nuova evacuazione totale.

Sull’A1 è stato chiuso il casello di Fiorenzuola d’Arda per un parziale allargamento dell’autostrada, all’altezza dell’Autogrill “Arda Ovest” tra Piacenza e Parma in direzione Bologna. In provincia di Reggio Emilia il torrente Crostolo, affluente del Po, è tracimato nel comune di Cadelbosco di Sopra. A Modena sono stati chiusi i ponti e molte strade. La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Casalecchio Garibaldi e Sasso Marconi e sulla Rimini-Ravenna.