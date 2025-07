Maltempo in Toscana: temporali, grandine e alberi caduti

Dopo un periodo caratterizzato da caldo intenso e afa persistente, la Toscana sta affrontando una forte ondata di maltempo. Forti temporali, annunciati già da qualche giorno, si sono abbattuti in particolare su Firenze e dintorni. Nel capoluogo toscano si sono registrate raffiche di vento molto forti e la caduta di diversi alberi. A Ponsacco è stata segnalata una grandinata, mentre a Siena, le abbondanti precipitazioni hanno costretto al rinvio del Palio dedicato alla Madonna di Provenzano.

Maltempo in Toscana, raffiche di vento e forti temporali: danni a Firenze e in provincia

Il forte peggioramento del tempo e le intense raffiche di vento che hanno investito la città hanno causato numerosi disagi. I vigili del fuoco sono stati sommersi dalle richieste d’intervento, soprattutto per alberi pericolanti, rami caduti sulla carreggiata e danni di varia natura. In particolare, gran parte delle operazioni di soccorso si sono concentrate nella zona di Campo di Marte.

#Maltempo #Firenze #Prato, un centinaio di interventi in più di 15 ore, squadre #vigilidelfuoco locali e rinforzi giunti da Pisa sono al lavoro dal tardo pomeriggio di ieri per alberi pericolanti, dissesti statici e danni d’acqua. Operazioni in corso, situazione migliorata… pic.twitter.com/w5yQ3QmMlv — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 3, 2025

Alcune persone sono rimaste intrappolate in ascensori bloccati a causa di un blackout, verificatosi in piazza Brunelleschi, via San Gallo e via Mazzini, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori. Enel è attualmente impegnata nel ripristino della corrente elettrica, un’ulteriore criticità in una giornata già resa complicata dal maltempo. Anche nei dintorni del capoluogo si sono registrati crolli di alberi, tra cui a Impruneta, lungo la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, a San Casciano Val di Pesa e a Campi Bisenzio. Alberi caduti e disagi anche a Ponsacco dove si è abbattuta una forte grandinata.

Particolarmente significativo il repentino abbassamento delle temperature a Firenze, dove fino a poco prima si toccavano punte di 40 gradi, mettendo a dura prova cittadini e servizi. La centralina meteorologica dell’Orto Botanico ha rilevato un brusco calo termico: dai 38,3°C delle ore 15 si è scesi a 23,1°C alle 15:45, segnando una diminuzione di ben 15 gradi in meno di un’ora.

Meteo Toscana, previsioni per il weekend: nuova ondata di maltempo in arrivo

Dopo un temporaneo miglioramento, la situazione meteo in Toscana è destinata a cambiare nuovamente nel fine settimana. Sabato 5 luglio il cielo si presenterà in prevalenza poco nuvoloso, ma con addensamenti pomeridiani nelle zone interne, dove non si escludono brevi rovesci o temporali localizzati sui rilievi. I venti saranno deboli dai quadranti occidentali, mentre il mare tenderà gradualmente a diventare mosso. Le temperature si manterranno stazionarie, con possibili lievi cali nei valori massimi.

Domenica 6 luglio è atteso un deciso aumento della nuvolosità, con cielo che diverrà nuvoloso nel corso del pomeriggio. Le prime precipitazioni interesseranno le aree costiere e i settori occidentali della regione. I venti di Scirocco si intensificheranno progressivamente, contribuendo a rendere i mari mossi soprattutto nella seconda parte della giornata. Le temperature minime resteranno pressoché invariate, mentre le massime subiranno un calo, portando un leggero refrigerio dopo i giorni di caldo intenso. Un fine settimana dunque all’insegna dell’instabilità, in attesa di un possibile ulteriore peggioramento nei giorni successivi.