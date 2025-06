Etna, INGV: attività conclusa, intensa pioggia di cenere sui comuni di Randazzo e Gioiosa Marea - Video

L’INGV-Osservatorio Etneo ha reso noto che l’attività eruttiva dell’Etna è terminata. A causa delle condizioni meteo non proprio favorevoli nella giornata di ieri, non è stato possibile osservare l’attività vulcanica in maniera costante.

Etna, attività eruttiva conclusa: pioggia di cenere a Randazzo e Gioiosa Marea

Le immagini acquisite grazie all'ausilio di telecamere mostrano una serie di esplosioni stromboliane tra le 12 e 15. Inoltre, grazie a un sopralluogo si è avuto modo di rilevare la presenza di cenere vulcanica nella località di Randazzo. Una ricaduta di cenere vulcanica è stata segnalata anche a Gioiosa Marea.

Per quello che concerne le informazioni in merito alla colata lavica, dalle telecamere è stato possibile notare che alle 15:35 il flusso di lava in direzione della Valle del Leone risultava ben alimentato.

Con il passare delle ore, e in confronto a quelli osservati prima dell’evento eruttivo, anche i valori in riferimento all'ampiezza del tremore vulcanico sono andati via via diminuendo.

Nella nota dell'INGV inoltre, per quello che riguarda eventuali segnali in merito alle deformazioni del suolo, si specifica che "i dati mostrano una variazione dell’ordine di 0.30 microradianti alla stazione clinometrica di Punta Lucia e una variazione di strain alla stazione di Monte Ruvolo, dell’ordine di 150 nanostrain, fino alle ore 16:20. Non si misurano variazioni significative nei dati della rete GNSS permanente".

Video - Forte esplosione dell'Etna

Ecco di seguito il video di Matteo Maurigi che mostra le onde d'urto che si sono formate durante l'intensa attività esplosiva al Cratere di sud-est dell'Etna.