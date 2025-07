Meteo weekend, le previsioni per il fine settimana del 19 e 20 luglio

Caldo africano al Centro-Sud e piogge al Nord: questo è lo scenario delle previsioni per il terzo weekend di luglio, sabato 19 e domenica 20 luglio 2025. L'anticiclone nord-africano è tornato protagonista con un conseguente rialzo termico e possibili picchi anche fino a 45° in Sicilia e Sardegna.

Meteo, le previsioni per il weekend del 19-20 luglio 2025 in Italia

L'anticiclone nord africano è tornato l'indiscusso protagonista lungo il Mediterraneo riportando un clima stabile e soleggiato in buona parte del Paese. In particolare nelle regioni del Centro-Sud e Isole chiamate a fare i conti con temperature bollenti e valori intorno ai 40° e picchi di 45°.

Dati alla mano è arrivata la terza ondata di calore dell'estate 2025, di gran lunga la più intensa e calda finora registrata nella prima parte della stagione estiva in Italia. Al margine resteranno le regioni settentrionali complice il passaggio di una serie di sistemi perturbati che determineranno un clima instabile e variabile con piogge e temporali non solo nelle aree alpine e di montagna, ma anche in pianura. Stabili le temperature al Nord con valori vicini alla media del periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 19 luglio 2025: nuvole in aumento sin dalle prime ore del mattino al Nord-Ovest e Toscana con il rischio di isolati rovesci e temporali tra Piemonte e Val d’Aosta, mentre tempo sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Nel pomeriggio nuvole in aumento al Nord-Est, Centro e Sardegna, mentre ancora sole al Sud e Sicilia. Nelle regioni settentrionali clima instabile e variabile con il rischio di rovesci e temporali su Alpi e Prealpi, Piemonte e Lombardia. In aumento le temperature massime al Sud e Isole con valori che sfioreranno i 40 gradi.

Domenica 21 luglio 2025 bel tempo soleggiato su Emilia Romagna, Umbria, regioni centrali adriatiche, al Sud e Isole maggiori, mentre nuvole sparse nel resto del Paese. Non si escludono, nelle prime ore del mattino, rapidi temporali su basso Piemonte, Liguria e coste toscane. Nel pomeriggio piogge sparse in Piemonte, Valle d’Aosta e Alpi lombarde. Ancora in crescita le temperature al Sud e Sicilia.

Che tempo farà la prossima settimana in Italia?

La tendenza meteo in vista della prossima settimana è nel segno della terza ondata di calore dell'estate 2025 destinata a perdurare ancora a lungo nelle regioni del Centro-Sud ed Emilia Romagna. Caldo africano ed afa con valori che raggiungono i 40° e picchi anche di 45° in Sicilia e all’estremo Sud.

La terza ed intensa ondata di calore dovrebbe prolungarsi fino a venerdì 25 luglio nelle regioni del Sud. Nelle regioni del Centro ed Emilia Romagna, invece, dovrebbe durare fino a giovedì 24 luglio. Al Nord, invece, condizioni climatiche instabili e variabili con temperature contenute anche se l'afa si farà sentire nelle ore più calde del giorno.

Dopo la terza ondata di calore è prevista una breve tregua dal caldo africano almeno fino alla fine di luglio. Le previsioni meteo, infatti, delineano per gli ultimi giorni di luglio un clima caldo, ma senza eccessi. Anzi da lunedì 22 luglio nelle regioni del Nord è previsto il ritorno del maltempo complice il passaggio di una nuova perturbazione che riporterà piogge e temporali sulle Alpi ed alta pianura Padana.

Da martedì 22 luglio tempo nuovamente stabile, ma tra mercoledì 23 e giovedì 24 luglio arriva un’altra perturbazione con effetti che interesseranno soprattutto le Alpi e zone di Nord-Ovest. Come sempre continuate a seguirci per conferme ed ulteriori aggiornamenti.