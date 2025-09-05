Meteo, weekend di stampo estivo in Italia con sole e temperature in aumento: le previsioni

L'alta pressione ritorna l'indiscussa protagonista in Italia nel primo weekend di settembre 2025. Sole e bel tempo da Nord a Sud complice l'arrivo di una massa d'aria calda di matrice subtropicale che riporta un clima estivo lungo tutto lo stivale. Scopriamo le previsioni del fine settimana.

Meteo, caldo e sole in Italia: che tempo farà nel weekend?

Torna il sole da Nord a Sud in Italia nel primo fine settimana di settembre 2025 complice il ritorno dell'alta pressione di matrice subtropicale. Tempo stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale con un aumento delle temperature che tornano di stampo estivo con valori che sfiorano i 28-30° al Nord e i 30-32° al Centro-Sud.

L'estate torna protagonista in Italia anche se le regioni del Nord nelle prossime ore dovranno fanno i conti con il passaggio del colpo di coda di una perturbazione, la n.2 di settembre, in transito sull’Europa centrale che segna il ritorno di piogge e temporali su Lombardia, Liguria e Nord-Est.

Ancora incerta la tendenza meteo per la prossima settimana anche se lo scenario più probabile delinea un clima stabile e soleggiato. Successivamente gli effetti di alcune correnti perturbate atlantiche si faranno sentire nelle regioni settentrionali con nuovi fenomeni temporaleschi.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 5 settembre 2025: bel tempo soleggiato al Centro-Sud, con annuvolamenti sparsi in Toscana. Non si esclude il rischio di piogge e temporali isolati nelle regioni del Nord, sulle Alpi centro-orientali, ma anche in Lombardia, Liguria, Veneto ed Emilia Romagna. In serata è previsto un miglioramento. Le temperature in aumento da Nord a Sud con picchi di anche 33° in Sardegna.

Nella giornata di sabato 6 settembre 2025 bel tempo soleggiato in buona parte del Paese con qualche velatura in transito al Centro-Nord e in Sardegna. Le temperature massime in leggero calo sul medio Adriatico, stazionarie o in lieve crescita nel resto d’Italia con valori dai 25 ai 31° e picchi di 32-34° al Sud e sulle Isole.

Meteo, la tendenza della prossima settimana in Italia

Le previsioni meteo in vista della prossima settimana delineano la stabilità anticiclonica con un promontorio di alta pressione ben esteso dal Nord Africa verso il Mediterraneo. In arrivo una massa d'aria calda che farà impennare nuovamente le temperature in buona parte del Paese con picchi che in alcune regioni, come la Sardegna, sfiorano i 35°.

In particolare domenica 7 settembre 2025 sarà una giornata soleggiata con cieli sereni o al più poco nuvolosi per il passaggio di velature passeggere. In aumento le temperature al Nord, in Toscana e nell’ovest della Sardegna con valori compresi tra i 26 e 32° e picchi fino ai 33-34 in Sardegna.

Lunedì 8 settembre 2025 alternanza tra nuvole sparse e schiarite nelle regioni del Centro-Nord, mentre al Sud si delinea un clima sereno e stabile con temperature stazionarie e valori di stampo estivo, con picchi di anche 35° in Sardegna. L'alta pressione nei giorni a seguire è diretta verso i Balcani, ma la prossima settimana il clima resterà di stampo estivo al Sud con sole, caldo e temperature in aumento. Al Nord, invece, nuvole in aumento in particolare tra il Nord-Ovest e le Alpi centrali dove non si escludono fenomeni temporaleschi intensi.

Da mercoledì 10 settembre gli effetti della perturbazione dovrebbe avanzare interessando particolarmente le regioni di Nord-Est, regioni centrali e Sardegna. Come sempre per conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.