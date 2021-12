Dopo un settimana di bel tempo con giornate tipicamente invernali e cielo sereno, le previsioni meteo del weekend segnalano l'arrivo di correnti gelide dalla Russia con il rischio di neve anche in pianura. A pochissimi giorni dal Natale, la neve torna protagonista in buona parte del nostro Paese con temperature in ribasso.

Meteo weekend: neve in arrivo anche in pianura

Neve e freddo gelido in arrivo da sabato 18 dicembre in Italia. L'alta pressione proveniente dalla Scandinavia comporterà l'arrivo di correnti di natura gelida dalla Russia nelle giornate di sabato e domenica. In particolare questo freddo gelido interesserà le regioni adriatiche centro-meridionali dove è previsto anche il ritorno della neve a bassa quota.

La giornata di sabato 18 dicembre 2021 sarà caratterizzata dalla presenza di aria molto fredda proveniente dall'Europa orientale. Questo vortice di gelo coinvolgerà prima i Balcani per poi virare verso il Mediterraneo. Per questo motivo i meteorologi parlano di un vertiginoso calo delle temperature in buona parte dell'Italia. Una vera e propria ondata di freddo e gelo che sarà accompagnata anche da possibili nevicate nelle zone di collina delle regioni adriatiche. Nel resto d'Italia le condizioni meteo dovrebbero essere più stabili fatta eccezione al Nord dove si segnalano banchi di nebbia e temperature che scenderanno sotto lo zero termico durante la notte.

Meteo, domenica 19 marzo 2021: possibili rovesci nevosi

Come sarà, invece, il meteo di domenica 19 dicembre 2021? Questa volta l'arrivo dell'aria gelida dalla Russia colpirà il centro - Sud con temperature in calo e possibili rovesci nevosi anche in zona di pianura nelle Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e a bassissima quota su Campania, Calabria e Sicilia.

Unica eccezione la Regione Toscana stando a quanto comunicato dal consorzio Lamma, il Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale fondato in Toscana che ha sottolineato: "ci aspettano ancora giorni di bel tempo, con gelate nelle valli dell’interno. Temperature più miti in montagna per via dell’inversione termica tipica delle fasi anticicloniche". L'aria fredda da domenica arriverà anche in Toscana, ma il consorzio Lamma comunica: "fino al 23 dicembre non vediamo precipitazioni. Quindi, non avremo neanche nevicate".