Meteo weekend: anticiclone africano e caldo estremo, è ancora emergenza siccità

Si preannuncia un altro weekend di caldo e afa da Nord a Sud. La perturbazione numero 8 di giugno che ha lambito le regioni del settentrione ha segnato il ritorno di pioggia e temporali che in alcune zone hanno provocato danni e disagi. Le previsioni meteo per l'ultimo fine settimana di giugno sono ancora una volta all'insegna del caldo intenso. Scopriamo dove.

Meteo weekend Italia: caldo e afa lungo tutto lo stivale

Il passaggio della perturbazione n.8 di giugno ha riportato la pioggia nelle regioni del settentrione, ma l'instabilità climatica è destinata a esaurirsi nelle prossime ore. L'alta pressione, infatti, tornerà a farsi sentire nel weekend di sabato 25 e domenica 26 giugno visto che l'ultimo weekend sarà all'insegna del caldo e del sole con temperature che potrebbero sfiorare i 40°. La presenza dell'Anticiclone Nord Africano non demorde, anzi nelle prossime ore si farà ancora più intenso con un flusso d'aria rovente che farà salire la colonnina di mercurio a 40° in Emilia Romagna e Veneto. Non da meno le temperature al Sud dove sono previsti anche 40° in Sicilia.

Le previsioni meteo delineano un fine settimana che vede l'Italia nella morsa del caldo con bel tempo quasi ovunque fatta eccezione per una leggera nuvolosità al Centro-Sud, mentre rovesci e temporali sparsi potrebbero cadere sulle vicine pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto. Per la giornata di sabato 25 giugno il protagonista indiscusso sarà il bel tempo. Sole e qualche possibile annuvolamento sono previsti in Sardegna, Centro Italia, Campania, Basilicata e Puglia e qui non si escludono delle piogge passeggere. Le temperature restano alte con valori intorno ai 35° al Sud e Sicilia, mentre nel resto del paese sono previsti 28 gradi con possibili punte di 32-33 gradi.

Le previsioni meteo di domenica 26 giugno e giorni successivi

Anche la giornata di domenica 26 giugno segnala un clima bello e soleggiato lungo tutto lo stivale con possibili nuvole e rovesci isolati solo nelle zone alpine. Le temperature saranno stazionarie con valori compresi tra i 28-36° con possibili picchi di 40° al Sud e Isole.

L'ondata di calore non finirà con il mese di giugno, anzi la prossima settimana si preannuncia ancora più calda con temperature che resteranno in media tra i 30° e 40°. Il flusso d'aria rovente di origine africana non si spegnerà, anzi tra lunedì 27 e giovedì 30 sono previsti al Sud e Isole più di 40°, mentre le regioni del Nordest ed Emilia Romagna vedranno la colonnina di mercurio arrivare anche a 38 gradi. Che dire l'emergenza caldo e siccità è destinata ad accompagnarci ancora a lungo.