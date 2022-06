Lombardia, tromba d'aria fa volare via il tetto di una casa

Il maltempo è arrivato in Lombardia. Da giovedì sera il caldo afoso ha lasciato spazio a violenti temporali che stanno causando non pochi danni e disagi in diversi comuni. A Cassinone, frazione di Seriate, una tromba d'aria ha letteralmente scoperchiato il tetto di una casa. Non si segnalano feriti.

Tromba d'aria in Lombardia: vola il tetto di una casa

Violenti temporali si sono abbattuti in queste ultime ore in Lombardia creando non pochi danni e disagi che hanno richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile. In particolare in diversi comuni di Bergamo si sono registrati danni di vario tipo, ma la situazione è ancora da tenere sotto controllo visto che nelle prossime ore sono previsti nuovi temporali che, in alcune zone, prenderanno la forma di nubifragi. A rischio la zona alpina e prealpina, ma anche le zone di pianura dove sono previsti grandinate e venti forti fino a 100 km/h.

Il vento si è fatto sentire fortissimo nella provincia di Bergamo dove una tromba d'aria ha fatto volare via il tetto di una casa a Cassinone, frazione di Seriate. La potenza del tornado è stata talmente forte da far scagliare il tetto dell'abitazione a 50km di distanza. Cristian Vezzoli, il sindaco di Cassinone, sui social ha scritto: "Una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di una casa. Nessun ferito e pronto intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Viabilità difficoltosa".

Maltempo in Lombardia: si contano i danni

L'ondata di maltempo in Lombardia ha interessato non solo la zona del bergamasco, ma si è estesa anche ai comuni vicini. Si segnalano alberi caduti, tetti delle case scoperchiate e allagamenti anche a Calcinate, Cavernago, Grassobbio, Palosco e Zanica.

Le previsioni meteo segnalano piogge anche nella giornata di venerdì 24 giugno nelle prime ore del pomeriggio. Intanto è scattata l'allerta di rischio 2 al Lago d'Iseo e bresciano, mentre l'allerta di livello 3 interessa Bergamo, Milano e il Pavese fino al Piemonte. Secondo ZenaStormChaser sono in arrivo piogge con grandine di grosse dimensioni (5-6 cm) e downburst con venti superiori ai 110 km/h.