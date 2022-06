Allerta meteo oggi, 24 giugno, per maltempo e temporali: cinque regioni a rischio

La Protezione Civile Nazionale ha diramato un avviso di allerta meteo per la giornata di oggi, venerdì 24 giugno 2022, per possibili temporali. Quali sono le regioni interessate da questa allerta di colore giallo? Scopriamolo insieme.

Allerta meteo 24 giugno, dove? Le regioni interessate

Dopo le ondate di caldo di questi giorni, torna la pioggia e il maltempo in alcune regioni del Nord Italia. La Protezione Civile, infatti, ha diramato un avviso per allerta meteo di colore gialla aggiornando il precedente pubblicato ieri pomeriggio e definendo le criticità per cinque regioni italiane. Nelle prossime ore assisteremo a piogge diffuse e anche intense nell'Italia settentrionale, piogge che in alcuni settori potrebbero dare vita a criticità meteorologiche e idrogeologiche.

L'avviso, pubblicato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, prevede dunque precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale nelle regioni del Nord Italia, specialmente nelle aree dell'arco alpino. La Protezione Civile avverte che i fenomeni potranno essere accompagnati da consistenti temporali con frequente attività elettrica, nonché da grandinate e forti raffiche di vento. Per questo motivo per oggi, 24 giugno 2022, è stato predisposto lo stato di allerta meteo di colore giallo per le seguenti regioni: Valle d'Aosta, settori del Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano e Friuli Venezia Giulia.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni, torna il caldo anche al Nord

Da domenica 26 giugno l'anticiclone africano, comunque presente almeno sulla parte meridionale dell'Italia, torna ad estendersi verso Nord in maniera più decisa. Questo rinforzo insisterà anche a inizio della prossima settimana. Rimangono ancora leggermente ai margini le regioni di Nord Ovest che continueranno dunque a risultare più esposte a correnti instabili provenienti dall'Europa occidentale. In generale dovrebbero esserci un po' più di nuvole nelle regioni nord occidentali e la possibilità appunto di alcuni rovesci o temporali.

Insieme all'espansione dell'alta pressione, torna a risalire l'aria calda che interesserà non solo le regioni del Sud ma gradualmente anche quelle del Centro e del Nord, specialmente il Nord Est. Le temperature potrebbero superare i 40 gradi in alcune zone del Centro-Sud. Sembra più probabile una prosecuzione dell'alta pressione al Sud mentre altrove bisognerà attendere i prossimi aggiornamenti. Il mese di giugno dovrebbe dunque chiudersi all'insegna di questa ondata di caldo in intensificazione.

Nel dettaglio, da domenica 26 giugno al Centro Sud si avrà un tempo generalmente stabile con qualche strato nuvoloso in transito. Situazione in prevalenza stabile e soleggiata anche al Nord Est, un po' più di nuvole si vedranno invece al Nord Ovest. Nella giornata di domenica, dunque, tempo stabile ovunque con tanto sole e qualche velatura; qualche isolato temporale di calore potrebbe verificarsi solo nelle Alpi occidentali. Temperature in aumento, fino a punte di 34-35 al Nord, 36-38 al Centro Sud e qualche locale punta vicina ai 40 gradi sulle Isole.