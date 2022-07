Meteo, violenti temporali in Piemonte: grandine, vento, alberi caduti e auto distrutte | Foto e Video

La città di Torino e buona parte della Regione Piemonte travolte da un'ondata di maltempo. Nelle ultime ore, infatti, la città della Mole è stata colpita da grandine e piogge che hanno causato danni di vario tipo. A peggiorare la situazione anche la presenza di un fortissimo vento che, in alcune zone, ha sradicato gli alberi. In tilt i centralini dei vigili del fuoco.

Torino, gradine record: grossi chicchi di ghiaccio cadono sulla città

L'emergenza caldo e siccità, che da settimane ha colpito il nostro paese (e buona parte del resto del mondo facendo letteralmente impazzire il clima), nelle ultime ha lasciato spazio in Piemonte ad una ondata di maltempo davvero violenta. La città di Torino, infatti, è stata travolta da una fortissima grandinata con chicchi di ghiaccio enormi. Una pioggia di tale portata non si verificava da tempo e la grandine ha causato allagamenti in diverse zone della città, tra cui il comune di Alpignano.

Non solo, la violenta grandinata ha fatto registrare danni anche a Rivoli, Rosta, Grugliasco e Pianezza dove sono stati innumerevoli gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco. A Druento e Venaria Reale, la grandine e il forte vento hanno causato la caduta di rami dagli alberi distruggendo diverse automobili.

#Maltempo, 150 interventi dei #vigilidelfuoco dalla tarda serata di ieri per la pioggia e il forte vento che

hanno interessato il territorio provinciale di #Torino e di #VerbanoCusioOssola. Le operazioni sono terminate alle prime luci dell’alba #1luglio pic.twitter.com/uIIyhfo3Qp — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 1, 2022

Violenti temporali a Torino alberi sradicati nella zona di corso Francia e piazza Bernini

La città di Torino ha vissuto ore di grande paura a causa di una violenta grandinata. Più di 150 gli interventi dei vigili del fuoco chiamati ad intervenire dopo che il fortissimo vento ha sradicato diversi alberi nella zona di corso Francia e piazza Bernini.

La pioggia è caduta fitta e abbondante allagando diverse strade della città, ma anche del comune di Alpignano dove sono caduti chicchi di ghiaccio "grandi come palline da tennis". La grandine ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco non solo nella città di Torino, ma anche a Rivoli, Rosta, Grugliasco, Pianezza, Druento e a Venaria Reale.