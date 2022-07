Meteo: clima impazzito in Europa. Superati i 30° in Lapponia oltre il Circolo Polare Artico, fresco in Portogallo con 20 gradi

L'Anticiclone Nord-Africano ha fatto aumentare le temperature non solo in Europa, ma fino alle Isole Svalbard. Proprio così, l'ondata di calore senza precedenti, che da settimane ha investito il nostro paese, si è fatta sentire fortissima fino al Circolo Polare Artico con temperature da record.

Meteo pazzo: caldo africano in Lapponia con 32°

Il caldo anomale ha raggiunto anche il Circolo Polare Artico. Una stazione meteorologica nella Norvegia artica ha segnalato che, nella giornata di ieri, sono stati raggiunti i 30,8° superando il record di 25,5%. L'Anticiclone Nord-Africano dopo aver fatto toccare i 53° in alcune zone della Spagna e i 40° in Italia si è allungato fino al Circolo Polare Artico. Il vortice di aria calda proveniente dal deserto del Sahara non ha risparmiato nemmeno la Scandinavia e la Russia a conferma che viviamo una condizione climatica oramai folle!

Proprio nella Lapponia settentrionale tra la Norvegia e la Svezia la colonnina di mercurio ha toccato i 32 gradi. Si tratta di un vero e proprio record; basti pensare che a Tromso, la capitale dell'artico, si sono raggiunti i 30,1° sfiorando il record di 30,2 gradi risalente al 1972. Il caldo africano non dà tregua nemmeno di notte, visto che nella Penisola Scandinava le minime non scendono mai al di sotto dei 22°.

A Lisbona 22°, 10 gradi in meno rispetto alla Lapponia: che sta succedendo al clima?

La temperatura di 32° raggiunta tra la Norvegia e la Svezia conferma quanto il cambiamento climatico sia diventato un problema mondiale. Se in Lapponia l'Anticiclone Nord-Africano ha fatto impennare la colonnina di mercurio sfiorando valori da record, è davvero anomalo quello che sta succedendo in Portogallo. Nelle ultime ore, infatti, in Finlandia si sono registrati 29° mentre a Lisbona solo 20°. Si tratta di numeri anomali con la capitale portoghese che presenta una temperatura di circa 10 gradi in meno rispetto alla Scandinavia. Come mai?

L'abbassamento delle temperature in Portogallo è legato all'allentamento lì dell'anticiclone africano mitigato dal passaggio di correnti umide. Se Lisbona registra 20-22°, le temperature sono ancora più basse nella parte interna del paese. A Vigo in Spagna, infatti, si registrano 20°, mentre nella Galizia, a Nord-Ovest della Spagna, le temperature hanno toccato i 16°.