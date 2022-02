Meteo: vento, pioggia e neve sull'Italia. Ma non è la tempesta Eunice

Freddo, vento, neve e pioggia in arrivo sull'Italia. Il nostro Paese sarà investito da una nuova ondata di aria fredda proveniente dal Nord Atlantico che comporterà una serie di disagi in diverse regioni e città. Non si tratta della tempesta Eunice, che in questi giorni ha flagellato moltissime zone del Vecchio Continente.

Meteo Italia: tornano freddo, pioggia, vento e neve

L'ultima settimana di Febbraio 2022 è all'insegna di venti molto forti, pioggia, freddo e neve. Le previsioni meteo segnalano infatti l'arrivo in Italia di una nuova ondata di aria fredda proveniente dall'Atlantico Settentrionale con una serie di disagi previsti in diverse regioni. A cominciare dal Nord Italia dove si registra tempo nuvoloso e raffiche di vento che potrebbero superare i 100km/h in diverse regioni: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Alto Adige.

Fortissime raffiche di vento sono previste anche sulla Val Padana e in città come Torino, Milano, Varese e Como. Come detto, non si tratta della tempesta Eunice che in questi giorni ha provocato tantissimi disagi dalla Germania ai Paesi Bassi fino al Regno Unito. La tempesta Eunice, infatti, ha virato verso nord-est non interessando il nostro Paese dove, solo nella giornata di sabato 19 febbraio 2022, è arrivato un po' di cielo incerto e nuvoloso.

Meteo, allerta per raffiche di vento al Nord Italia: disagi in Lombardia

Le previsioni meteo sul forte vento anche fino a 100 chilometri orari si concentrano dunque sul Nord e in particolare sulla Lombardia. Ma non solo. Sono previste anche mareggiate con onde di 6-7 metri d’altezza.



Anche al Sud e isole il tempo non sarà affatto clemente, visto che il vento Maestrale soffierà forte in particolare lungo la costa della Sicilia occidentale e i litorali tirrenici centro-meridionali. Si segnalano forti raffiche di vento intorno ai 70km/h anche lungo l'Adriatico, lo Ionio, sulle coste pugliesi e in provincia di Reggio Calabria.

Tendenza meteo prossimi giorni, mercoledì e giovedì

Dopo il passaggio della perturbazione numero 6 a metà settimana, tra mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio, si assisterà a un generale miglioramento del tempo con la nuova "rimonta anticiclonica" verso il Mediterraneo centrale che ripristinerà ovunque condizioni meteo segnate da stabilità atmosferica.

Nella giornata di mercoledì 23 febbraio il tempo sarà ovunque ben soleggiato con prevalenza di cieli sereni: da segnalare ancora una tesa ventilazione da nord tra la Puglia il basso adriatico, la Calabria e lo Ionio, sul mare di Sardegna e nei canali delle isole maggiori.

Per giovedì 24 febbraio pochi cambiamenti fatto salvo la tendenza al passaggio di nuvolosità alta e sottile sulla maggior parte delle nostre regioni e la persistenza di una vivace ventilazione di Tramontana tra il canale d’Otranto e il mar Ionio. Il clima nel complesso sarà abbastanza mite con valori prossimi alla norma al Sud, leggermente al di sopra al Nord, preparandosi a un cambiamento da venerdì 25 febbraio con l'arrivo di una nuova perturbazione fredda.