Meteo: instabilità venerdì con qualche temporale, meglio nel weekend. Le previsioni

Italia climaticamente divisa in due: piogge al Nord, caldo al Centro-Sud. Le previsioni del primo fine settimana di settembre.
Clima4 Settembre 2025 - ore 16:07 - Redatto da Meteo.it
L'alta pressione di matrice africana è tornata protagonista nelle regioni del Centro-Sud riportando un clima estivo con temperature in crescita. Al Nord piogge e temporali complice il passaggio di una serie di perturbazioni.

Meteo, piogge al Nord e alta pressione al Centro-Sud: colpo di coda dell'estate?

La seconda parte della settimana delinea un'Italia climaticamente spaccata in due. La presenza dell'alta pressione si fa sentire nelle regioni del Centro-Sud con un clima soleggiato. In crescita le temperature che sfiorano i 30° con picchi fino a 35° in Sardegna.

Al Nord, invece, è previsto un clima instabile e variabile per il transito di una serie di perturbazioni con temperature in linea con il periodo e valori intorno ai 27-29°.

Tra oggi, giovedì 4 settembre e venerdì 5 settembre buona parte delle regioni settentrionali dovranno fare i conti con il passaggio di una perturbazione atlantica che riporterà rovesci e fenomeni temporaleschi. Al Centro-Sud l’alta pressione dovrebbe insistere anche all’inizio della prossima settimana.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 4 settembre 2025: bella giornata di sole diffuso lungo tutto lo stivale. Nuvole sparse nelle zone di Nord-Ovest con il rischio di qualche isolata pioggia in Valle d’Aosta e settori alpini del Piemonte. Temperature in crescita al Centro-Nord e Sardegna, mentre stabili al Sud e Sicilia con picchi massimi di 32°.

Venerdì 5 settembre 2025 nuvolosità in transito al Nord con annuvolamenti e rischio temporali lungo le aree alpine della Lombardia e del Triveneto. Anche nelle prime ore del mattino non si escludono fenomeni temporaleschi tra Liguria di levante e alta Toscana. Bel tempo soleggiato nel resto d’Italia. Le temperature in crescita al Centro-Sud, mentre in lieve calo sulle aree alpine.

Meteo, le previsioni per il weekend in arrivo: l'anticiclone domina l'Italia

Che tempo farà nel primo weekend di settembre 2025? Clima stabile e soleggiato nel fine settimana del 6-7 settembre 2025. In particolare al Centro-Sud, Sicilia e Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in aumento.

Domenica 7 settembre ancora bel tempo soleggiato da Nord a Sud con qualche nuvola in Piemonte e velatura nei cieli della Sardegna e della Sicilia. Temperature in aumento lungo tutto lo stivale. Dati alla mano, la tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana delinea un clima dal sapore estivo per la presenza dell'anticiclone che farà mantenere le temperature al di sopra dei valori del periodo.

Lunedì 8 settembre 2025 primi annuvolamenti al Nord e regioni del Centro, mentre da martedì 9 settembre è previsto un peggioramento generale nelle regioni di Nord-Ovest. Come sempre per conferme e novità vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

