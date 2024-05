Meteo Usa, americani in allarme per condizioni estreme e tornado: le ultime news

Gli Stati Uniti d'America da settimane vivono condizioni climatiche preoccupanti e pericolose per la presenza di fortissimi temporali e tornado che hanno disseminato distruzione e morte. Sono più di 300 mila i cittadini americani rimasti senza corrente in sette stati, mentre il numero delle vittime è salito a 23. La situazione e le ultime news.

Maltempo Usa: tempeste e tornado dall’Alabama a New York

Un weekend segnato dall'allarme maltempo in diversi stati Usa colpiti da una fortissima ondata di maltempo con temporali e piogge torrenziali accompagnate anche da tornado che hanno lasciato una scia di distruzione negli Stati Uniti centrali. Nelle ultime ore i meteorologi hanno affermato che il rischio meteorologico maggiore si è spostato verso est, coprendo un’ampia fascia del paese che va dall’Alabama a New York.

Le previsioni delineano ancora condizioni di maltempo estremo con: temporali, raffiche di vento dannose, grandinate e inondazioni improvvise. L'ondata di maltempo, secondo il il National Weather Service (Nws), è attesa negli stati di New York, Pennsylvania, New Jersey e Maryland.

Non solo, il servizio nazionale americano ha anche previsto la presenza di forti temporali nello stato del Texas con fortissime raffiche di vento che potrebbero raggiungere anche i 120 km/h. Gli ultimi giorni sono già stati segnati da una forte ondata di maltempo con più di 600 segnalazioni di tempesta lanciate da 20 stati americani. Tornado e forti venti hanno ridotto diversi edifici in cumuli di macerie, mentre danni e disagi si sono registrati anche alle linee elettriche. Circa 300 mila residenti americani, infatti, sono senza corrente elettrica da lunedì, mentre il numero delle vittime è salito a 23 persone.

Allarme maltempo in America: sale a 23 il numero dei morti

L'allerta meteo in America non è ancora finita. Nelle ultime ore, infatti, le forti piogge accompagnata da fulmini e tuoni hanno richiesto l'evacuazione di circa 125.000 spettatori della gara della 500 Miglia di Indianapolis, ritardata di quattro ore. Intanto è salito il numero delle vittime: otto persone sono morte nello stato di Arkansas, sette in Texas, due in Oklahoma e cinque in Kentucky. Il presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden ha parlato con i governatori di ogni stato colpito dalle tempeste offrendo loro assistenza federale.

Intanto Andy Bashear, il governatore del Kentucky, ha dichiarato lo stato di emergenza: "la scorsa notte molte famiglie e comunità non erano al sicuro. Abbiamo avuto tempeste devastanti che hanno colpito quasi l'intero stato".

In Colorado, un allevatore e 34 delle sue mucche sono rimasti uccisi da un fulmine. In Texas, invece, il governatore Greg Abbott ha affermato che più di un terzo delle contee sono in condizioni di disastro dopo essere state colpite da condizioni meteorologiche estreme.