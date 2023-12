Meteo, tregua giovedì e ciclone dell’Immacolata venerdì: le previsioni del 7 e 8 dicembre

Prepariamoci a un lungo ponte dell'Immacolata con meteo piuttosto instabile. Dopo la breve parentesi di oggi - giovedì 7 dicembre - con temperature in aumento, la giornata di venerdì 8 dicembre vedrà l'arrivo di quello che è già stato ribattezzato il Ciclone dell'Immacolata.

Weekend dell'Immacolata 2023 all'insegna dell'instabilità

Il lungo fine settimana festivo è alle porte e molti hanno scelto di approfittare di questi 3 giorni di pausa per concedersi un breve viaggio o per dedicarsi allo shopping in vista del Natale, anche incoraggiati dalle condizioni meteo che - nella prima parte della giornata di oggi giovedì 7 dicembre vedranno ancora un po’ di nuvole con isolate piogge solo su Puglia garganica, bassa Calabria e Sicilia tirrenica. Nel resto d’Italia invece prevarrà il bel tempo. I piani potrebbero però essere "influenzati" dalla grande variabilità meteo, che nel fine settimana interesserà il nostro Paese.

Già nella tarda serata e nelle prime ore di domani - festa dell'Immacolata - però la situazione tenderà a cambiare, con l'arrivo della perturbazione numero 2 del mese di dicembre. Anche le temperature risentiranno di questo cambiamento repentino, portando i termometri a una rapida discesa. Il rapido peggioramento interesserà dapprima i settori occidentali del Paese, con piogge fin dal primo mattino in Sardegna. Nel corso della giornata la nuvolosità tenderà ad intensificarsi anche su Toscana e Nord Ovest, dove non si escludono piogge sparse.

La neve imbiancherà il fondovalle delle Alpi. Deboli nevicate potranno registrarsi sulle pianure del Piemonte, scendendo a quote collinari anche in Lombardia e sull'Appennino settentrionale. Attenzione alla viabilità in Emilia Romagna e Veneto, dove nebbia e foschie ridurranno la visibilità. In serata il maltempo raggiungerà anche la Sicilia, dando luogo a occasionali piovaschi.

Vortice di bassa pressione, quanto durerà?

Secondo le ultime proiezioni la perturbazione numero 2 di dicembre che giungerà sul nostro Paese il giorno dell'Immacolata transiterà molto rapidamente, e già a partire dalla giornata di sabato 9 dicembre si muoverà a ovest della Sardegna verso la Tunisia.

Nella prima parte della giornata di sabato potremmo avere qualche occasionale precipitazione sulle due isole maggiori, ma già in tarda mattinata avremo tempo più stabile su tutta l'Italia, grazie anche al corridoio anticiclonico che si farà strada alle spalle della perturbazione.