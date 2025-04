Meteo, da Milano a Roma tre giorni di piogge e rischio nubifragi: le previsioni fino a Pasqua

La Settimana Santa di Pasqua 2025 è nel segno del maltempo. Le previsioni meteo, infatti, delineano giornate di piogge e temporali lungo tutto lo stivale con il rischio di allerte meteo, nubifragi e criticità importanti.

Maltempo a Pasqua 2025: le previsioni della Settimana Santa

Clima instabile e variabile a pochi giorni dalla Pasqua 2025 per il passaggio di una serie di perturbazioni che faranno sentire i loro effetti lungo il Mediterraneo e l’Italia. Fino a giovedì 17 aprile 2025 sono previste condizioni climatiche perturbate con il rischio di fenomeni temporaleschi intensi e criticità in diverse regioni del Centro-Nord dove scatta anche l'allerta meteo. Il passaggio della perturbazione n.3 del mese di aprile è pronta a lasciare spazio all'arrivo della n.4 che, tra mercoledì 16 e giovedì 17 aprile, interesserà tutto il Paese con fenomeni particolarmente insidiosi al Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 15 aprile: piogge e temporali nelle regioni del Nord, ma anche tirreniche e nelle Marche. Schiarite nel resto del Paese con un peggioramento previsto in serata nelle regioni di Nord-Ovest dove si registrano nuovi temporali. Torna anche la neve sulle Alpi, ma a quota molto elevate.

In crescita le temperature massime al Nord, mentre nel resto del Paese il clima si mantiene mite nonostante le piogge e i temporali. Nella giornata di mercoledì 16 aprile 2025 cielo nuvoloso al Nord, regioni centrali tirreniche e in Sardegna dove non si esclude il rischio di fenomeni temporaleschi particolarmente intensi e insistenti al Nord-Ovest, in Toscana, in Sardegna. Ancora nevicate ad alta quota sulle Alpi, ma in abbassamento fin verso i 2000. Le temperature restano miti con valori ben superiori alla norma al Centro-Sud e Sicilia dove si registrano picchi di anche 25°.

La tendenza meteo della seconda parte della settimana: Pasqua e Pasquetta bagnate?

Per la giornata di giovedì 17 aprile 2025 è prevista la formazione di una intensa circolazione di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale con conseguenti venti intensi lungo tutto lo stivale. Da venerdì 18 aprile, Venerdì Santo di Pasqua, è previsto un indebolimento della circolazione favorendo da sabato 19 aprile 2025 l'afflusso di un debole anticiclone.

Stando alle previsioni meteo di giovedì 17 aprile, nella notte e nelle prime ore del giorno, sono previste piogge intense sul Piemonte e in Valle d’Aosta. Non solo, temporali importanti anche in Liguria, Lombardia settentrionale, nelle zone di Nord-Est e lungo le Prealpi. Si segnalano anche venti molto forti di scirocco sul Salento e sui mari circostanti.

Il clima si farà più fresco in Sicilia, sui settori tirrenici, sull’Emilia e in Lombardia. Piogge e temporali anche nel Venerdì Santo di Pasqua, in particolare nelle zone di Nord-Est e nel Lazio. Nel pomeriggio piogge sparse in buona parte del Paese con aumento dell’instabilità anche nelle zone interne del Centro.