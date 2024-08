Meteo, tempesta di fulmini in Arabia Saudita: diluvi e forti venti a La Mecca

L'Arabia Saudita è stata colpita nelle ultime ore da una violentissima alluvione: piogge, temporali e forti venti hanno interessato la zona occidentale e in particolare la regione di Medina Al-Munawara. Fulmini e saette hanno illuminato la Mecca. La situazione.

Piogge e temporali in Arabia Saudita: la città di Medina travolta da fango ed acqua

Una intensa ondata di maltempo ha interessato negli ultimi giorni l'Arabia Saudita occidentale con danni e disagi anche importanti nella regione di Medina Al-Munawara. Il Centro nazionale di meteorologia locale ha avvisato tutta la popolazione dell'arrivo di violenti piogge accompagnate da grandinate, inondazioni improvvise e forti raffiche di vento.

#Internacionales | 🌊🌧️⛈️ Se han registrado fuertes inundaciones en las calles de la ciudad de Jizan, en #ArabiaSaudita, debido a las intensas lluvias torrenciales.



Video: @Top_Disaster. pic.twitter.com/cK2Zyb75i3 — Porttada (@porttada) August 23, 2024

La pioggia è stata talmente forte da trasformare la città di Medina in una marea d'acqua e fango. La situazione è poi degenerata temporali e rovesci anche nel deserto, mentre sui social sono tanti i video condivisi dagli abitanti che hanno immortalato la furia dell'alluvione travolgere le automobili.

La Mecca colpita dal maltempo in Arabia Saudita

Tra le zone più colpite anche la regione di Jazan in Arabia Saudita dove si è registrata anche una vittima: si tratta di un lavoratore yemenita colpito da un fulmine. Non solo la forte ed intensa ondata di maltempo ha causato anche degli incendi in diversi centri cittadini. Le autorità locali hanno parlato di piogge eccezionali con un livello di acqua senza precedenti. E' caduta tanta di quell'acqua in così breve tempo da provocare danni e disagi in tutta la regione.

#ArabiaSaudita I Graves inundaciones dejan las intensas lluvias en la ciudad de #Jizan, en Arabia Saudita. pic.twitter.com/btCcRIjjbI — Diario La Gaceta (@DiarioLaGaceta) August 23, 2024

Anche la Mecca, la città più sacra dell'Islam situata in una valle desertica nella parte occidentale dell'Arabia Saudita, il luogo di nascita del profeta Maometto e della religione stessa, è stata travolta dal maltempo con una tempesta di fulmini che ha causato anche allagamenti e disagi in tutta la zona.