Meteo: stop al caldo anche al centro sud, ma durerà poco. Le previsioni del tempo per i prossimi giorni

Maltempo in arrivo anche al Centro-Sud. La perturbazione numero 6 del mese di luglio, dopo aver colpito buona parte delle regioni del Nord, sta per abbattersi anche al Centro-Sud. Previsto uno stop al caldo intenso, ma solo per qualche giorno. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, pioggia e maltempo non solo al Nord: stop al caldo al Centro-Sud

La perturbazione numero 6 del mese continua a lambire l'Italia. Dopo aver colpito le regioni del Nord, una certa instabilità climatica è prevista anche nelle regioni del Centro-Sud. Pioggia e maltempo sono attesi al Nord-Est e nelle regioni centrali, ma anche lungo l’Appennino meridionale. Con l'arrivo delle piogge è previsto anche un calo delle temperature con un conseguente stop all'ondata di calore che da settimane ha colpito il nostro paese. Se al Nord da giorni ha fatto ritorno la pioggia, da oggi fenomeni temporaleschi sono attesi anche nelle regioni centrali e da domani al Sud.



Le previsioni meteo di sabato 30 luglio delineano una situazione di bel tempo quasi ovunque ad eccezione delle Venezie, le regioni centrali e il nord della Puglia dove sono previsti temporali e rovesci. Le temperature in calo quasi in tutto lo stivale ad eccezione della zona Nord-Ovest. Anche per la giornata di domenica 31 luglio è previsto bel tempo con alternanza di sole e nuvole ad eccezione dell'Appenino dove sono previsti isolati temporali.

Meteo agosto, nessuna tregua al caldo: torna l’anticiclone nord-africano

Con l'arrivo del mese di agosto torna anche il gran caldo. Se lunedì 1 agosto assisteremo al passaggio dei venti di Maestrale con un calo delle temperature al Sud, tutto cambia da martedì 2 agosto con il ritorno dell’anticiclone nord-africano che farà nuovamente impennare la colonnina di mercurio. L'afa e il calore tornano così gli indiscussi protagonisti da mercoledì 3 agosto con una nuova ondata di calore, la quinta della stagione. Vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Lunedì 1 agosto sole e bel tempo da Nord a Sud con qualche velata nuvola sulle zone montuose. Possibili temporali e rovesci attesi sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Temperature pressoché identiche con valori nella media del periodo con punte di 35-36° in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Venti moderati di Maestrale su basso Adriatico, Puglia, Canale d’Otranto, Ionio settentrionale e orientale. Martedì 2 e mercoledì 3 agosto, invece, le previsioni meteo delineano due giornate all'insegna del bel tempo con sole e caldo lungo tutto lo stivale. Solo tra giovedì e venerdì è previsto il ritorno di una certa instabilità al Nord, specialmente sulle zone montuose.