Meteo, previsioni del tempo: al nord temporali più numerosi e diffusi. Ecco dove e quando

Una nuova fase temporalesca è in arrivo al Nord nel fine settimana. L'ultimo weekend di luglio è all'insegna del maltempo in buona parte del Settentrione, mentre al Centro-Sud e Isole prosegue il gran caldo. Scopriamo le previsioni meteo e le tendenze dei giorni successivi.

Meteo, maltempo al Nord: ecco dove

Una nuova perturbazione, la numero 6 del mese, è in arrivo nelle regioni del Nord. Da venerdì 29 luglio una fase temporalesca attraverserà buona parte del Nord Italia accompagnata da pioggia, rovesci e temporali anche intensi. In alcune zone previste fortissime grandinate e raffiche di vento che, dopo aver interessato le regioni del Nord, si sposteranno verso le regioni centrali.

Con l'arrivo delle piogge si attenua così anche l'intensa ondata di calore che da settimane ha colpito il Nord, mentre nulla cambia al Centro-Sud e Isole dove permane un clima caldo e temperature record. L'arrivo della sesta perturbazione del mese porterà una certa instabilità climatica che proseguirà anche nella giornata di sabato 30 luglio interessando principalmente il Nordest e il Medio Adriatico. Si tratta solo di una fase passeggera visto che, da domenica 31 luglio, tornerà il bel tempo e il sole lungo tutto lo stivale, ma con temperature che si assesteranno su valori nella media del periodo.

Le previsioni meteo e le tendenze dell'ultimo weekend di luglio

Come sarà il meteo nell'ultimo fine settimana di luglio? Per la giornata di venerdì 29 luglio nelle prime ore del mattino si segnala una alternanza tra sole e nuvole al Nord con qualche temporale solo sulle Alpi. Nel pomeriggio la situazione peggiorerà con l'arrivo di una fase temporalesca che interesserà le zone del Nord-ovest, le Alpi Orientali e l'Emilia. Non solo, piogge e temporali anche sull’Appennino Centrale, Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana. Le temperature massime subiranno un lieve calo al Nord-ovest, mentre saranno in aumento nelle regioni adriatiche e in Sardegna.

Sabato 30 luglio, invece, tempo perlopiù soleggiato al Nord-ovest, Sud e Isole. Nel resto d'Italia le previsioni meteo delineano una instabilità climatica con alternanza di nuvole e sole ad eccezione delle regioni centrali e nord della Puglia dove sono previsti temporali. Infine domenica 31 luglio il clima sarà prevalentemente soleggiato al Centro-Nord e nelle Isole. Si segnala una certa instabilità climatica in Basilicata e Calabria, mentre fenomeni temporaleschi sono previsti nelle zone interne tra Lazio e Abruzzo. Le previsioni meteo per i primi giorni del mese di agosto delineano una situazione climatica stabile con un aumento delle temperature e una nuova ondata di calore prevista tra martedì 2 e mercoledì 3 agosto.