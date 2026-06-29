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Meteo, stop al caldo africano: in arrivo temporali intensi e grandinate. Ecco quando cambia tutto

La seconda intensa ondata di calore dell'estate 2026 ha le ore contate: arrivano piogge in Italia dopo caldo africano e temperature record.
Clima29 Giugno 2026 - ore 13:48 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima29 Giugno 2026 - ore 13:48 - Redatto da Redazione Meteo.it

L’eccezionale ondata di calore che da settimane ha colpito l'Italia e l'Europa sta per giungere al termine. Dopo giornate segnate dal caldo africano con temperature anomale che hanno sfiorato i 40°C di giorno e la sera non scendevano al di sotto dei 26°C, il maltempo torna protagonista lungo tutto lo stivale mettendo così fine alla prima fiammata africana della stagione estiva.

Meteo, dopo il caldo anomalo tornano i temporali in Italia

La seconda intensa ondata di calore del 2026 ha le ora contate in Italia con il primo indebolimento dell'anticiclone nord-africano. Il nucleo “bollente” della massa d’aria subtropicale insisterà su gran parte d'Italia fino a mercoledì 1 luglio 2026 con temperature tra 38-40 gradi in diverse aree con il diffuso fenomeno delle notti tropicali. Prosegue anche l'instabilità climatica con i temporali di calore sulle zone di montagna fino alla Pianura Padana e alle aree interne della penisola.

Con l'arrivo di luglio è previsto un'indebolimento dell'anticiclone nord-africano con il ritorno di piogge e temporali che metteranno così fine a questa ondata di caldo estremo con una fase temporalesca che si preannuncia violenta ed intensa.

L'afflusso di aria più temperata e il contrasto termico elevatissimo determineranno tra mercoledì 1 e venerdì 3 luglio il rischio di fenomeni violenti con grandinate, forti raffiche di vento e il rischio di trombe d’aria. In calo anche le temperature che scenderanno su valori più in linea con il periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 29 giugno 2026: nuvole sparse sulle regioni di Nord-Ovest e Alpi Centrali. Dal pomeriggio annuvolamenti anche su Alpi, Nord-Ovest e zone interne e montuose del Centro-Sud con il rischio di piogge intense sul settore alpino e prealpino, lungo l’Appennino, nell’interno del Lazio e sui rilievi della Sicilia.

In serata il maltempo interesserà anche le zone di pianura tra Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto occidentale. Caldo ancora intenso e afoso. Dal punto di vista termico, le temperature massime comprese tra i 30 e 37 gradi con picchi di 38-40 gradi nella Val Padana orientale e nelle zone interne della penisola.

Martedì 30 giugno 2026 nuvole e piogge sull’alta Lombardia, mentre schiarite nel resto del Paese, specie su Emilia Romagna, Liguria e Centro-Sud. Dal pomeriggio nuvole sparse con il rischio di temporali su Alpi, Piemonte, zone interne e montuose del Centro, Appennino meridionale e rilievi delle Isole. Stabili le temperature con picchi massimo tra i 37-38°C nella Val Padana orientale e nelle zone interne del Centro-Sud.

Meteo, che tempo farà nei prossimi giorni in Italia? A luglio tornano le piogge

Tutto cambia con l'arrivo del mese di luglio 2026, in particolare da giovedì 2 con la fine della seconda intensa ondata di calore della stagione. In arrivo una perturbazione atlantica, la prima di luglio, accompagnata da piogge e rovesci anche intensi che interesseranno gran parte del Paese.

Mercoledì 1 luglio 2026 nuvole sparse sulle aree alpine settentrionali e sulla Calabria tirrenica, mentre sul resto d'Italia bel tempo soleggiato e caldo. Con il passare delle ore il maltempo raggiungerà anche i settori alpini e prealpini centrali e del Nordest, mentre piogge diffuse anche nelle zone interne del Sud. In calo le temperature sulle Alpi settentrionali, mentre stabili nel resto del Paese.

Nella giornata di giovedì 2 luglio 2026 torna il maltempo sulla scia del transito della prima perturbazione del mese che colpirà dapprima le regioni di Nord-Est per poi spostarsi verso le regioni del Sud. Maltempo e instabilità anche su Emilia Romagna e sulle regioni del medio versante adriatico dove non si escludono fenomeni temporaleschi intensi e violenti. Dal punto di vista termico calano le temperature dopo settimane di valori da record.

Secondo le attuali proiezioni l'alta pressione tornerà protagonista in vista del weekend con il ritorno di bel tempo e sole sulle regioni del Nord, mentre clima instabile e variabile con il rischio di piogge al Sud e Isole. In rialzo anche le temperature, in particolare sul Nord-Ovest, ma i valori non saranno estremi come quelli delle ultime settimane.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 29 Giugno ore 14:21

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