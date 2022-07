Meteo: temperature in calo, stop al caldo africano. Le previsioni per i prossimi giorni

L'ondata di caldo africano sta per finire. Proprio così, le previsioni meteo dei prossimi giorni segnalano l'arrivo di aria fresca e temporali lungo tutto lo stivale con un calo delle temperature di anche 5-10°. Ecco dove.

Meteo, "addio" al caldo africano: in Italia temporali e aria fresca

L'Anticiclone Nord-Africano che che da settimane ha colpito l'Italia ha i giorni contati. Dopo il record di temperature che ha superato i 40° al Centro-Sud e Isole, i prossimi giorni sono all'insegna di uno stravolgimento climatico. Dopo un martedì afoso e bollente con temperature al di sopra dei 39-40° al Sud e Isole, da mercoledì 6 luglio il nostro paese sarà attraversato da una perturbazione nord-atlantica.

Aria fresca e temporali sono previsti dapprima nelle regioni del Nord e settori Adriatici e successivamente anche al Centro-Sud. Da venerdì 8 luglio, infatti, potremo dire "addio" all'ondata di calore visto che sono previsti piogge e temporali che faranno abbassare di anche 5-10° le temperature. La colonnina di mercurio, infatti, nei prossimi giorni segnerà una media di 31-32 gradi in media con i valori del periodo, anche se con la perturbazione atlantica arriverà anche una instabilità atmosferica con possibili temporali e grandinate.

Già da mercoledì 6 luglio sulle regioni del Nord si segnala l'arrivo di aria fresca e temporali sulla Pianura Padana, Appennino settentrionale e tosco-emiliano. In leggero calo anche le temperature.

Meteo Italia: da giovedì 7 luglio arrivano rovesci e temporali

La situazione peggiorerà da giovedì 7 luglio quando rovesci e temporali cadranno lungo tutto lo stivale coinvolgendo anche il Centro-Sud. La coda delle perturbazione atlantica proseguirà portando aria fresca e piogge lungo tutto lo stivale con un calo delle temperature fatta eccezione per la Sicilia dove sono previsti ancora picchi di 37°.

Da venerdì 8 luglio la pioggia si farà sentire anche al Sud e nelle Isole, ma per il secondo weekend di luglio, sabato 9 e domenica 10, le previsioni meteo segnalano un cambio di rotta. Bel tempo e sole da Nord a Sud ad eccezione di qualche possibile annuvolamento in Puglia, Basilicata e Calabria. Le temperature rimarranno in linea con la media del periodo tra i 26-32°. Dalla prossima settimana nessun cambiamento climatico visto che l’anticiclone delle Azzorre, in estensione verso le Isole britanniche, bloccherà il transito dei sistemi perturbati atlantici.