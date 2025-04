Meteo Settimana Santa: pioggia sull'Italia, fino a quando?

Al via la settimana di Pasqua 2025 con un clima instabile e variabile con il rischio di piogge, temporali e criticità. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni in Italia.

Meteo settimana di Pasqua 2025, alta pressione lascia spazio al maltempo

Dopo giorni caratterizzati dal bel tempo con sole e temperature miti in buona parte del Paese, l'alta pressione da indiscussa protagonista lascia il posto all'arrivo di una serie di perturbazioni che hanno riportato piogge e temporali in buona parte d'Italia, Isole comprese. Il passaggio della perturbazione n.3 ha colpito dapprima la Sardegna e poi le regioni del Centro-Nord con il rischio di fenomeni temporaleschi intensi.

La fase perturbata proseguirà anche nei prossimi giorni con l'arrivo della perturbazione n.4 di aprile prevista tra mercoledì 16 e giovedì 17 aprile diretta lungo tutto lo stivale. Le previsioni meteo delineano accumuli abbondanti, in particolare sulle regioni del Nord e su quelle del versante tirrenico e non si esclude il rischio di locali criticità. Da venerdì 18 aprile, Venerdì Santo, è previsto un miglioramento del clima con un po' di instabilità residua tra il Nord-Est e le regioni centrali. Ancora incerta la tendenza meteo in vista del fine settimana, ma l'evoluzione più probabile delinea un possibile miglioramento.

Entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 14 aprile 2025: cielo coperto al Centro-Nord e Sardegna con il rischio di piogge e temporali che, nel pomeriggio, si faranno ancora più intensi. Torna anche la neve sulle Alpi intorno ai 2000-2200 metri. Al Sud alternanza tra nuvole e schiarite, ma non si escludono piogge locali anche in Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. Stabili le temperature, in particolare al Sud e Sicilia con valori intorno ai 25°, mentre al Nord crollano con valori compresi tra gli 11° e 16°.

Nella giornata di martedì 15 aprile 2025 nuvole e piogge nelle regioni del Centro-Nord, mentre clima variabile nel resto del Paese. In crescita le temperature nelle regioni settentrionali. In tutta Italia clima mite con valori intorno ai 20°.

Meteo, che tempo farà in vista di Pasqua e Pasquetta 2025?

Maltempo e piogge previste anche a metà settimana Santa per l'arrivo della perturbazione n.3 dalla Spagna che interesserà principalmente le regioni del Nord, centrali tirreniche e Sardegna con fenomeni temporaleschi anche intensi. Non solo, da giovedì 17 aprile il maltempo interesserà anche il resto del Paese con il rischio di accumuli abbondanti e criticità importanti. Sulle Alpi ancora neve poco sotto i 2000 metri. Dal punto di vista delle temperature valori di stampo primaverile al Sud con picchi di anche 20°.

Nella giornata di Venerdì Santo, 18 aprile 2025, la parte attiva della perturbazione si allontanerà, ma si delinea il rischio di qualche pioggia nelle zone di Nord-Est, al Centro e nel settore del basso Tirreno, mentre nelle altre regioni il tempo dovrebbe rimanere più stabile. Le tendenza meteo in vista del weekend di Pasqua è ancora incerta anche se lo scenario attualmente più probabile delinea per sabato 19 aprile condizioni di tempo stabile grazie al rinforzo dell’alta pressione. A Pasqua e Pasquetta potrebbe tornare un po' di variabilità. Come sempre vi invitiamo a seguirci per ulteriori aggiornamenti.