Meteo, scuole chiuse per allerta maltempo da Nord a Sud per il 3 novembre: tutte le regioni e i comuni

Scuole chiuse in Italia nella giornata di venerdì 3 novembre 2023. Dopo l'allerta maltempo diramata dalla Protezione Civile da Nord a Sud, diversi sindaci hanno deciso di firmare l'ordinanza per la chiusura delle scuole. Ecco tutte le regioni e i comuni interessati.

Allerta maltempo in Italia: i sindaci chiudono le scuole

L'Italia è nella morsa del maltempo. Nel primo weekend di novembre una serie di perturbazioni sono in arrivo lungo tutto stivale. Piogge e rovesci, anche localmente intensi, sono previsti da Nord e Sud e non si esclude il rischio di nubifragi e tempeste. Il Dipartimento della Protezione Civile in concomitanza con l'arrivo del maltempo ha emesso una triplice allerta meteo rossa, arancione e gialla in diverse regioni. Per questo motivo i sindaci di diversi comuni hanno firmato una ordinanza per chiudere le scuole.

Scuole chiuse in Friuli Venezia Giulia, Toscana e Campania il 3 novembre 2023: ecco dove

Emergenza maltempo in Italia. Nelle prossime ore attesi forti rovesci e temporali intensi con il rischio di nubifragi lungo tutto lo stivale. Per venerdì 3 novembre la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta rossa per il rischio idraulico in Friuli Venezia Giulia nelle zone di: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia. Per questo motivo i sindaci hanno chiuso tutte le scuole di ogni ordine e grado, asili compresi, nelle ex province di Gorizia, Udine e Pordenone. Scuole aperte solo a Doberdò del Lago.

Anche in Toscana scuole chiuse come comunicato nell'ordinanza comunale di Fivizzano, in provincia di Massa-Carrara. "Domani venerdì 3 novembre 2023 si comunica che con ordinanza sindacale n. 155, a causa dell’allerta meteo codice arancio, le scuole di ogni ordine e grado e i centri di socializzazione del territorio comunale resteranno chiusi". Scuole chiuse anche ad Aulla, Fivizzano, Podenzana, Pontremoli, Viareggio​. L'allerta meteo arancione diramata in Campania ha spinto i sindaci a firmare l'ordinanza per la chiusura delle scuole. Scuole chiuse nei comuni di: Afragola, Angri, Benevento, Capua, Caserta, Casoria, Cava dei Tirreni, Monte di Procida, Bacoli, Napoli, Nocera Inferiore, Pagani, Pellezzano, Portici, Pozzuoli, Sarno, Sant’Egidio del Monte Albino, Somma Vesuviana.

Scuole chiuse in Veneto il 3 novembre 2023: ecco dove

Scuole chiuse in Veneto come ha spiegato Luca Zaia, il presidente di Regione: "con gli esperti dell'unità di crisi, coordinati dall'assessore Gianpaolo Bottacin. Stiamo monitorando la situazione costantemente. L'indicazione precauzionale per le scuole potrebbe essere data anche per le province di Vicenza e Verona".

Ecco la lista completa di tutte le scuole chiuse venerdì 3 novembre 2023 nella regione Veneto per l'allerta maltempo: