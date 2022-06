Meteo Roma e nel Lazio, allerta per maltempo: piogge e temporali. La situazione

Allerta meteo di colore giallo nel Lazio. Per la giornata di giovedì 9 giugno la Protezione Civile Regionale ha diramato un’allerta meteo per criticità idrogeologica e temporali che coinvolge tutta la regione compresa la città di Roma. Ecco la situazione.

Allerta Lazio codice giallo: criticità idrogeologica e temporali

Dopo l'ondata di calore che ha fatto registrare temperature da record, il maltempo torna a colpire l'Italia. Lungo tutto lo stivale, infatti, sono state diramate allerte meteo di colore arancione e giallo a seconda del rischio idrogeologico per l'arrivo di un ciclone proveniente dalla Scandinavia. Piogge e rovesci, anche di carattere intenso, si sono registrati in queste ore in buona parte del paese. Anche nella regione Lazio è tornato il maltempo con la Protezione Civile che ha diramato un’allerta meteo di colore giallo per criticità idrogeologica e temporali.

La perturbazione sta interessando tutta la regione sin dalle prime ore del mattino: la zona A (bacini costieri Nord), zona B (bacino medio Tevere), zona C (Appennino di Rieti), zona D (bacini di Roma), zona E (Aniene), zona F (bacini costieri Sud) e zona G (bacino del Liri). Le piogge potrebbero perdurare anche nella tarda mattinata di venerdì 10 giugno.

Lazio, allerta meteo anche a Roma: clima instabile

L'allerta di colore giallo emesso per la regione Lazio interesserà anche la capitale. Le previsioni meteo segnalano per la città di Roma tempo asciutto nelle prime ore del mattino con un'alternanza di annuvolamenti e schiarite. Un clima instabile che potrebbe peggiorare nel pomeriggio con l'arrivo di piogge e temporali di carattere anche intenso. La situazione tenderà a migliorare con l'arrivo della sera. Le temperature si assesteranno tra i 17° e i 25°.

Piogge e temporali sono previsti sul basso Lazio e nelle zone interne. Dopo l'allerta meteo tornerà il sereno con un weekend che si preannuncia nuovamente all'insegna del bel tempo con sole e temperature in aumento anche se più basse rispetto ai 40 gradi registrati qualche giorno fa a Roma.