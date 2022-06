Allerta meteo: avviso per temporali, grandine e vento. Le regioni a rischio

Dopo l'ondata di calore e temperature da record, l'Italia è colpita da un'allerta meteo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta di colore arancione in due regioni: Molise e Puglia e di colore giallo in 13. Ecco tutte le zone coinvolte.

Allerta meteo arancione in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile con l'intesa delle regioni coinvolte ha diramato una comunicazione di allerta meteo per le prossime ore. Proprio così, dopo l'afa e il caldo lungo tutto lo stivale assisteremo ad un cambiamento climatico all'insegna del maltempo con pioggia, rovesci e temporali. L’approssimarsi di una zona di bassa pressione proveniente dall'Atlantico verso le regioni settentrionali sarà accompagnata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche da nord a sud con l'arrivo di temporali di carattere sparso che, nelle prime ore del 9 giugno, toccheranno anche le regioni del Sud.

Torna il maltempo con rovesci e temporali in diverse aeree del paese con possibili criticità idrogeologiche e idrauliche. Il Dipartimento della Protezione Civile ha fatto scattare l'allerta meteo di colore arancione in due regioni: Molise e Puglia. Ricordiamo che con l'allerta arancione sono previsti fenomeni più intensi del normale pericolosi sia per l'incolumità delle persone che per i beni e le attività ordinarie.

Allerta meteo gialla in 13 regioni: dalla Campania alla Lombardia

Non solo, la Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta di colore giallo in ben 13 regioni: Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana e sull’intero territorio di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Umbria e Veneto. In caso di codice giallo possono verificarsi fenomeni intensi localmente pericolosi o pericolosi per lo svolgimento di attività particolari.

La pioggia è arrivata in Lombardia e Veneto nel pomeriggio di mercoledì 8 giugno con rovesci anche localmente intensi. Il maltempo proseguirà nelle prossime ore interessando Emilia-Romagna, Toscana, Marche e dalla mattinata di giovedì 9 giugno anche la Campania, Abruzzo, Molise e Puglia. Le previsioni meteo segnalano l'arrivo di forti piogge, in alcune zone anche grandinate accompagnate da fortissime raffiche di vento. Possibili anche delle mareggiate in Sicilia.

Intanto in Campania, la Protezione civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con criticità idrogeologica di colore giallo dalle ore 9 alle 21 di giovedì 9 giugno su tutto il territorio regionale. Tra i possibili rischi legati al codice giallo di allerta meteo rientrano fenomeno come: allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, possibili cadute massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio.