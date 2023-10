Meteo, nuova ondata di maltempo in Italia: piogge e rovesci, ma il weekend sarà mite. Le previsioni

La tregua dal maltempo in Italia è già finita. In arrivo una forte di ondata di maltempo con un peggioramento del clima, da Nord a Sud, che interesserà dapprima le regioni del Centro-Nord. A rischio anche il weekend di Halloween e dei morti. Le previsioni meteo.

Meteo, nuove perturbazioni in Italia: piogge e rovesci abbondanti. Ecco dove

L'Italia si prepara ad un'altra forte ondata di maltempo. Nella sera tra giovedì 26 e venerdì 27 ottobre è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la n. di ottobre, che si farà sentire prima nelle regioni del Nord con piogge e temporali intensi. Da venerdì 27 ottobre gli effetti della perturbazione raggiungeranno anche il resto del paese con un peggioramento del clima caratterizzato da una fase piovosa con forti rovesci e temporali accompagnati da forti raffiche di vento e mari mossi.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 26 ottobre 2023: nuvole in buona parte del paese con qualche veloce schiarita. Piogge e rovesci, seppur deboli, su Alpi Occidentali, Levante Ligure, regioni tirreniche e Salento. Con l'arrivo della sera previsto un deciso peggioramento del clima con rovesci e fenomeni temporaleschi intensi al Nord, Toscana, Lazio e Campania. Stabili le temperature massime con valori tra i 18 e 24 gradi al Centro-Nord. Nella giornata di venerdì 27 ottobre 2023 rasserenamenti al Nord-Ovest, mentre piogge e temporali nelle prime ore del mattino all’estremo Nord-Est, zone interne e tirreniche centrali, Sardegna e Campania. Nel pomeriggio il maltempo si farà sentire anche lungo il basso versante tirrenico, mentre clima in miglioramento al Centro-Nord.

Meteo Italia, la tendenza del weekend: che tempo farà?

Le previsioni meteo per l'ultimo weekend di ottobre sono all'insegna di un clima più stabile in buona parte del paese con assenza di piogge e temperature miti. Nel dettaglio: sabato 28 ottobre bel tempo con sole in buona parte del paese. Qualche rapido annuvolamento è previsto solo sulle Alpi centrali, nell'estremo Nord-Est, Lazio e sul settore tirrenico delle regioni meridionali. In calo le temperature nei valori minimi nelle regioni del Centro-Nord.

Per domenica 29 ottobre, complice la presenza di forti venti da Sud sul Mediterraneo occidentale, è previsto l'arrivo di aria più umida nelle regioni del Centro-Nord con il rischio di deboli piogge in Liguria di Levante, Lombardia e alto Piemonte. Le temperature si manterranno stabili con valori di gran lunga superiori alle medie stagionali.