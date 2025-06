Meteo, allerta caldo: ondata di calore il 20 giugno 2025 in Italia. 12 città a rischio: l'avviso del Ministero della Salute

Nuova allerta meteo caldo in Italia per venerdì 20 giugno 2025. In vista del weekend il vortice di bassa pressione è destinato ad allontanarsi dal nostro Paese favorendo il ritorno del caldo e un aumento delle temperature. Ecco le città contrassegnate dal bollino arancione e giallo.

Allerta caldo in Italia: le città da bollino arancione e giallo il 20 giugno 2025

Il caldo continua a farsi sentire in Italia, nonostante l'arrivo di un vortice di bassa pressione che ha visto tornare il maltempo in diverse regione. Per la giornata di venerdì 20 giugno 2025, il Ministero della Salute ha emesso un bollettino di allerta meteo caldo per ondate di calore in diverse città. Sono 12 le città a rischio allerta caldo, ma sono suddiviso a seconda del livello di rischio. Il bollino arancione, che corrisponde al livello 2 massimo di allerta, indica la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. 3 sono le città a rischio allerta caldo il 20 giugno 2025 con tanto di bollino arancione: Bolzano, Brescia e Roma.

Non solo, sempre venerdì 20 giugno 2025 scatta anche lo stato di allerta meteo caldo con bollino giallo che indica il presentarsi condizioni meteorologiche che non richiedono azioni immediate, ma si possono ugualmente verificare situazioni a rischio per la salute. In questo caso sono 9 le città a rischio caldo con tanto di bollino giallo:

Bologna

Firenze

Frosinone

Latina

Milano

Perugia

Rieti

Torino

Viterbo

L'estate 2025 si fa sempre più bollente e con il ritorno dell'anticiclone nord-africano e una impennata delle temperature, il