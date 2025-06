Meteo Italia, allerta 19 giugno per ondata di caldo in 10 città: l’avviso del Ministero della Salute

Nuovo bollettino di allerta caldo in Italia diramato dal Ministero della Salute nella giornata di giovedì 19 giugno 2025. Sono 10 le città italiane a rischio contrassegnata da bollino giallo ed arancione. Ecco quali sono.

Allerta meteo 19 giugno 2025 per il caldo: nuova ondata di calore in 10 città

L'allerta caldo torna a farsi sentire in 10 città nella giornata di giovedì 19 giugno 2025. Il Ministero della Salute ha condiviso un nuovo bollettino di allerta meteo caldo in diverse città dove sono previste temperature bollenti, anche se i valori sono inferiori a quelli della scorsa settimana.

Il caldo si farà sentire in diverse città visto che il Ministero della Salute ha comunicato uno stato di allerta di livello 1 e 2, bollino giallo ed arancione. Giovedì 19 giugno 2024 scatta l'allerta arancione di livello 2 che, ricordiamo, indica condizioni meteorologiche che rappresentano un rischio per la salute. Tra le categorie maggiormente a rischio ci sono i sottogruppi di popolazione più suscettibili. L'allerta meteo caldo di livello 2, bollino arancione, è stata emessa solo in una città: Bolzano.

Sempre giovedì 19 giugno 2025 scatta anche lo stato di allerta livello 1 di di colore giallo, indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Rispetto al livello 2 e 3, il livello 1 non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni a seguire potrebbero verificarsi condizioni di rischio per la salute. Ecco nel dettaglio le 9 città da bollino giallo il 19 giugno 2025:

Brescia

Firenze

Frosinone

Napoli

Perugia

Rieti

Roma

Torino

Viterbo

Caldo ed afa si fanno sentire in buona parte del Paese complice la rimonta dell'alta pressione e la presenza dell'anticiclone nord-africano. Dopo la prima ondata di calore che ha visto il picco di temperature intorno ai 40° proseguono le allerte meteo per ondate di caldo lungo tutto lo stivale. Ma cosa si può fare per affrontare al meglio le ondate di calore?

Prima di tutto è consigliabile evitare di uscire di casa nelle ore più calde della giornata, ma anche evitare l'esposizione al sole come praticare sport all'esterno. Non solo, è consigliato anche limitare gli spostamenti in auto solo se motivati. Tra le categorie di persone invitate a prestare la massima attenzione, ci sono: i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio.