Meteo, allerta il 18 giugno in Italia per ondata di caldo. L’avviso del Ministero della Salute e le città a rischio

Nuovo bollettino di allerta caldo (contemporaneamente con un'allerta meteo per una perturbazione) diramato dal Ministero della Salute per ondate di calore in Italia. Mercoledì 18 giugno 2025 in diverse città scatta l'allerta per il caldo. Ecco quali.

Meteo, allarme caldo il 18 giugno 2025

La prima ondata di calore dell'estate 2025 ha perso la sua forza complice il ridimensionamento dell'anticiclone nord-africano indebolito dal passaggio di una perturbazione atlantica. Gli effetti della perturbazione si stanno facendo sentire lungo tutto lo stivale con un calo delle temperature e un ridimensionamento del caldo e dell'afa.

Per la giornata di mercoledì 18 giugno 2025 il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di allerta caldo per ondate di calore di livello 1, bollino giallo, in alcune città.

Nonostante la piogge e i temporali, il caldo continua a farsi sentire in diverse città contrassegnate dal bollino giallo che corrisponde al livello 1 di allerta caldo. Ricordiamo che, in caso di allerta caldo di livello 1 (bollino giallo), sono previste condizioni meteorologiche che non richiedono azioni immediate, ma non sono escluse del tutto situazioni a rischio per la salute. Mercoledì 18 giugno 2025 sono solo due le città italiane contrassegnate dal bollino giallo di allerta caldo di livello 1:

Bolzano

Perugia

Il grande caldo è arrivato da settimane in Italia e con il presentarsi di ondate di calore è fondamentale prestare attenzione in caso di soggetti a rischio. Il