Meteo, caldo storico in Cina: 42,9°C a Turpan, estate da record ai blocchi di partenza

Anche in Cina è caldo record. Nella giornata di ieri, lunedì 16 giugno, le temperature hanno raggiunto valori altissimi, al limite della sopportazione umana in diverse aree del Paese. Stando ai dati ufficiali provenienti da oltre 2400 stazioni meteorologiche in Cina, in dieci località sono state registrate temperature superiori ai 39,5°C tra le 15:00 e le 20:00.

Meteo, caldo record in Cina: temperature record di 42,9°C a Turpan

La regione dello Xinjiang, nota per la sua aridità e isolamento, continua a detenere il primato delle temperature più elevate in Cina. Recentemente, la zona di Turpan Dongku ha registrato un picco termico di 42,9°C, uguagliando la temperatura della vicina città di Turpan, una delle località più calde dell'Asia. Anche Toksun, sempre nello Xinjiang, ha toccato i 42,1°C, confermando l'intensità del caldo in questa area.

Questi valori, sebbene estremi, non sono isolati. L'intera area del bacino di Turpan, situata al di sotto del livello del mare, è storicamente conosciuta per le sue estati infuocate. Tuttavia, il superamento della soglia dei 42°C già a metà giugno indica un possibile anticipo di una stagione estiva che si preannuncia tra le più torride degli ultimi decenni.

La provincia di Hubei ha registrato temperature record con Gucheng e Tianmen che hanno raggiunto rispettivamente i 40,6°C e i 40,4°C. Queste condizioni estreme non solo minacciano la salute pubblica, ma hanno anche impatti significativi su settori vitali come l'agricoltura, l'energia e i trasporti. Anche la vicina provincia di Hunan ha subito ondate di calore, con Pingjiang che ha toccato i 40,0°C. In Shaanxi, tradizionalmente più interna e collinare, le temperature hanno raggiunto i 39,9°C sia a Baihe che a Huyi. Il Sichuan ha visto Fuyuan entrare nella top ten delle zone più calde con 39,8°C.

Allerta caldo in Cina, colpa del cambiamento climatico?

L'ondata di calore eccezionale che ha colpito l'Asia centrale è attribuita dagli esperti a una combinazione di cambiamento climatico globale e specifiche configurazioni atmosferiche. Studi recenti evidenziano un aumento significativo della probabilità e dell'intensità di eventi estremi come ondate di calore, con temperature che superano di oltre 10°C le medie stagionali in molte località.

In risposta a questa emergenza, le autorità locali hanno attivato piani di allerta caldo in diverse province, esortando la popolazione a limitare l'esposizione al sole durante le ore centrali della giornata, mantenere un'adeguata idratazione e utilizzare correttamente i sistemi di ventilazione e climatizzazione. Nei prossimi giorni, sarà fondamentale monitorare l'evoluzione della situazione, in particolare per verificare se la bolla di calore si sposterà verso est, interessando aree più settentrionali e densamente popolate come Hebei, Pechino e la costa dello Shandong.