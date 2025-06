Meteo: caldo, grandine e temporali: cosa succede in Italia? Le previsioni

L'anticiclone nord-africano ha momentaneamente lasciato l'Italia garantendo il ripristino di condizioni climatiche instabili e variabili lungo tutto lo stivale. Dopo la prima grande ondata di calore dell'estate 2025 tornano piogge e temporali nel nostro Paese.

Meteo, torna il maltempo in Italia dopo l'anticiclone nord-africano

Clima variabile in Italia dopo giornata dominate dall'anticiclone nord-africano che ha visto crescere le temperature sfiorando anche i 40° al Centro-Sud. Gli effetti della perturbazione n.3 di giugno continuano a farsi sentire da Nord a Sud con un tempo instabile e il rischio di piogge e rovesci nelle regioni del Centro-Sud. Non solo, correnti fresche di origine atlantica si stanno facendo sentire lungo la nostra Penisola favorendo un calo delle temperature e la fine dell'afa. Attenzione: si tratta di una tregua momentanea visto che in vista del weekend è prevista la rimonta dell'alta pressione con il ripristino di condizioni climatiche estive e una nuova ondata di caldo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 18 giugno 2025: bel tempo soleggiato nelle regioni del Nord, ma anche in Toscana, Umbria e Marche. Nuvole nel resto del Paese con il rischio di piogge e temporali, anche improvvisi, con un calo delle temperature da Nord a Sud. Il caldo si farà ugualmente sentire, ma non sarà intenso con valori compresi tra i 27-33°. Giovedì 19 giugno 2025 temporali sin dalle prime ore del mattino in Sicilia, mentre bel tempo nel resto d'Italia ad eccezione di Calabria e Alpi Orientali. Nel pomeriggio non si esclude il rischio di annuvolamenti e possibili fenomeni temporaleschi nelle regioni meridionali e lungo i rilievi del Centro-Sud. In calo le temperature minime in Sicilia, mentre in crescita nel resto del Paese.

Che tempo farà in vista del weekend? Le tendenze meteo

La seconda parte della settimana sarà interessata dal passaggio di un vortice ciclonico attivo che si muoverà lungo tutto lo stivale per poi abbondonare definitivamente il Paese da venerdì 20 giugno. In concomitanza con l'arrivo del weekend del 20-21 giugno è prevista la rimonta dell'alta pressione con clima caldo e stabile. Poche nuvole lungo lo stivale, anzi il tempo si farà nuovamente di stampo estivo con giornate soleggiate e temperature in crescita. Non si esclude il rischio di qualche episodio di instabilità sui rilievi del Nord e dell’Appennino centrale, ma il clima pur essendo caldo sarà sopportabile con livelli di afa contenuti.

Le tendenze meteo per prossima settimana sono ancora da confermare, anche se le previsioni delineano un clima stabile e soleggiato con un possibile rigonfiamento dell’anticiclone africano tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno con una impennata delle temperature che torneranno a sfiorare i 35°. La nuova ondata di calore si profila di breve durata con il rischio di una bella rinfrescata già nel fine settimana. Come sempre continuate a seguirci per essere informati in tempo reale sui prossimi aggiornamenti.