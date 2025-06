Meteo, stop al caldo africano: arrivano temporali e piogge in Italia. Le previsioni

Pausa dal grande caldo e dall'anticiclone nord-africano con il ritorno del maltempo in buona parte del Centro-Sud e Isole. Tornano piogge e temporali in diverse regioni.

Meteo, dopo il caldo torna il maltempo al Centro-Sud

La prima ondata di calore dell'estate 2025 ha lasciato spazio all'arrivo di una forte perturbazione che negli ultimi giorni ha interessato dapprima le regioni del Nord e successivamente quelle del Centro-Sud. Clima instabile e variabile lungo tutto lo stivale con il rischio di piogge e temporali anche intensi che hanno visto scattare l'allerta meteo in diverse regioni.

In questi giorni sono le regioni del Centro-Sud ad essere colpite da rovesci e fenomeni temporaleschi intensi e forti accompagnati da una massa d'aria fresca che ha fatto abbassare le afose e calde temperature. Attenzione: si tratta di una fase temporanea, visto che nel weekend è previsto il ritorno del caldo con l'anticiclone da Nord a Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 18 giugno 2025: bel tempo con sole nelle regioni del Nord, ma anche Toscana, Umbria e Marche. Nuvole e clima instabile al Centro-Sud con il rischio di piogge e temporali in Abruzzo, basso Lazio, ma anche in Campania, Basilicata e Calabria. Non solo, nel pomeriggio il maltempo si farà sentire in buona parte del Sud, Isole comprese. Una forte fase di maltempo è prevista anche lungo l’Appennino meridionale e in Sicilia. In calo le temperature nei valori massimi al Sud e Isole, mentre in rialzo nel resto del Paese anche se con valori compresi tra i 27-33°.

Giovedì 19 giugno 2025 ancora nuvole e isolati temporali nelle prime ore del mattino al Sud e Sicilia, mentre sole e bel tempo nel resto d'Italia ad eccezione della Calabria. Nelle prime ore del pomeriggio le nuvole tornano a farsi vedere nelle regioni del Sud e lungo i rilievi del Centro-Nord. Ancora in calo le temperature nei valori massimi.

La tendenza meteo in vista del weekend: torna il caldo con l'anticiclone

Le previsioni meteo delineano, in concomitanza del weekend del 21-22 giugno 2025, un allontanamento del vortice ciclonico anche se qualche strascico si farà ancora sentire nelle regioni del Sud. In particolare venerdì 20 giugno 2025 non si escludono isolati e rapidi temporali nelle regioni del Sud e Sicilia in particolare nelle ore pomeridiana e lungo i rilievi. Bel tempo con sole, invece, nelle regioni del Centro-Nord.

Nel weekend, invece, torna il bel tempo con un clima di stampo estivo anche se non si esclude qualche instabilità sui rilievi del Nord e dell’Appennino centrale con il rischio di piogge brevi, ma localizzate. Il clima sarà ugualmente di stampo estivo con un caldo ed afa sopportabili e un aumento delle temperature.

Ancora da confermare le proiezioni per l'ultima settimana di giugno anche se si delinea una fase climatica stabile con sole e temperature estive. Non è da escludersi il ritorno dell'anticiclone nord-africano tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno con una seconda ondata di calore che vedrà le temperature salire fino a 35°.

Attenzione: la nuova impennata delle temperature si profila di breve durata, visto che nel weekend finale di giugno è prevista una rinfrescata. Come sempre si tratta di una tendenza e come tale va confermata. Per questo motivo vi invitiamo a seguirci per conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione.