Meteo: il caldo africano si appresta a tornare subito, ecco quanto durerà

Il vortice di bassa pressione che ha riportato piogge e temporali in buona parte d'Italia è destinato ad esaurirsi nelle prossime ore favorendo il ripristino di condizioni climatiche di stampo estivo con sole, caldo e un rialzo delle temperature. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, torna l'anticiclone nord-africano con afa e caldo

Clima instabile e variabile ancora per poche ore in Italia, visto che da venerdì 20 giugno 2025 il vortice di bassa pressione responsabile della fase temporalesca interesserà principalmente il Sud e la Sicilia per poi allontanarsi da sabato 21 giugno. Il weekend si preannuncia caldo e soleggiato con bel tempo da Nord a Sud ad eccezione di qualche fenomeno di instabilità, tra venerdì e sabato, con il rischio di piogge e temporali sulle Alpi e al Nord-Ovest. In aumento le temperature dapprima nelle regioni del Centro-Nord con valori che si faranno di stampo estivo, ma senza gli eccessi della scorsa settimana.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 19 giugno 2025: piogge e rovesci tra Sicilia e bassa Calabria, mentre bel tempo sereno nel resto del Paese. Non si escludono fenomeni temporaleschi nel pomeriggio anche in Basilicata, Calabria, Lazio, Abruzzo, Campania e Sicilia. Calano le temperature massime al Sud e Isole, mentre in crescita al Centro-Nord e Sardegna. Venerdì 20 giugno 2025 ancora instabilità atmosferica al Sud e Sicilia con il rischio di piogge e temporali che potrebbero interessare anche la Basilicata, Calabria e lungo Alpi occidentali e Prealpi venete. Stabili le temperature, anche se in alcune regione si registra un aumento con le massime che sfiorano valori compresi tra 29 e 34°.

Meteo, weekend di giugno caldo con temperature in crescita

Che tempo farà nel terzo weekend di giugno? La tendenza meteo delinea un fine settimana all'insegna della rimonta dell'anticiclone con il ritorno del sole e del caldo. Attenzione nella giornata di sabato 21 giugno 2025 non si esclude il rischio di piogge e temporali lungo le Alpi e il Nord-Ovest e successivamente da domenica anche in Toscana e Lazio.

Nel resto del Paese il weekend si preannuncia climaticamente estivo con sole e temperature in aumento da Nord a Sud, ma senza quel caldo afoso ed eccessivo legato alla prima ondata di calore della scorsa settimana. Le temperature tornano a salire nelle regioni del Centro-Nord, ma anche in Calabria e Sicilia. Per l’inizio della prossima settimana si delinea la rimonta dell'alta pressione lungo tutto lo stivale con un clima soleggiato ed asciutto fatta eccezione per qualche fenomeno temporalesco lungo le Alpi. Il clima si farà sempre più caldo con temperature in crescita e una anomalia termica di anche 4-6° rispetto alla media del periodo. Come sempre per conferme e maggiori dettagli vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.