Meteo, maltempo: forte temporale nella notte sullo Stretto di Messina, alluvione a Taormina, tornado a Siracusa

Nella notte tra il 18 e il 19 giugno, un violento temporale ha colpito con forza la Sicilia nord/orientale, in particolare le zone al confine tra le province di Catania e Messina. Questo fenomeno meteorologico, un temporale auto rigenerante, ha provocato una serie di disagi e danni, lasciando il segno sulle zone già vulnerabili. Il maltempo ha interessato in particolare Taormina, Castelmola e la valle dell'Alcantara, dove si sono registrati 95 mm di pioggia in sole poche ore.

Maltempo in Sicilia, l’intensa pioggia e i disagi alla circolazione

Il temporale ha colpito in maniera improvvisa, con pioggia torrenziale che ha causato alluvioni lampo. L’area colpita dal maltempo si estendeva tra l'Etna nord/orientale e i Peloritani meridionali, e i disagi si sono fatti sentire su importanti arterie stradali come l’A18 Messina-Catania e la Strada Statale 114 Orientale Sicula. In particolare, il tratto tra Santa Teresa di Riva e Riposto è stato gravemente danneggiato, creando difficoltà alla circolazione.

Anche la visibilità è stata fortemente compromessa, con il cielo dello Stretto di Messina illuminato a giorno dalla violenta attività elettrica del temporale con un fenomeno ben visibile da Reggio Calabria. Le immagini mostrano l’intensità degli eventi, un segno tangibile della potenza del maltempo che ha colpito la zona.

Tornado in provincia di Siracusa

Sempre nella giornata di ieri, un violento fenomeno atmosferico ha colpito il territorio di Padagaggi, una frazione del comune di Siracusa, dove si è verificato un tornado che ha causato danni significativi e suscitato grande preoccupazione, sebbene fortunatamente senza provocare vittime.

Ciò che rende l'evento ancora più rilevante è il fatto che il vortice abbia attraversato direttamente una stazione meteorologica, permettendo la raccolta di dati fondamentali per la classificazione e l'analisi approfondita del fenomeno.

Il tornado, che si è sviluppato nel primo pomeriggio, ha attraversato una zona rurale e semi urbana, colpendo direttamente una stazione meteorologica privata. Durante il passaggio del vortice, è stata registrata una raffica di vento massima di 132 km/h. Questo valore colloca il tornado almeno nella categoria F1 della scala Fujita. La disponibilità di dati strumentali consente una stima oggettiva della sua intensità, un aspetto che non sempre è facilmente accessibile.

Previsioni meteo Sicilia: il maltempo persiste

Le previsioni per i giorni successivi non sono più rassicuranti: il maltempo continuerà a imperversare su Calabria e Sicilia almeno per altri due giorni, giovedì 19 e venerdì 20 giugno. La causa di queste intense precipitazioni è una goccia fredda proveniente dal basso Tirreno, che porterà ulteriori disagi e fenomeni temporaleschi sulle due regioni. Si consiglia di prestare attenzione, in quanto potrebbero verificarsi nuove alluvioni lampo.