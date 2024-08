Meteo prossimi giorni: ancora temperature in aumento fino al weekend

Caldo in aumento in buona parte del paese, mentre piogge e rovesci nelle regioni del Nord colpite dal passaggio di una perturbazione atlantica. Che tempo farà nei prossimi giorni in Italia? Ecco le previsioni meteo.

Meteo: clima instabile al Nord, caldo ed afa al Centro-Sud

Tregua dal grande caldo al Nord Italia per il passaggio di una perturbazione atlantica che ha riportato il maltempo in diverse regioni con temporali intensi. L'alta pressione, invece, è ancora l'indiscussa protagonista nel resto del paese con l'anticiclone africano in rinforzo nei prossimi giorni con un aumento delle temperature e un caldo che andrà a farsi sempre più intenso e insopportabile. Le attuali proiezioni delineano per il fine settimana caldo anomalo con temperature superiori anche ai 40°.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 7 agosto: cielo sereno al Centro-Sud con qualche locale annuvolamento lungo l’Appennino e nell’interno della Sicilia. Al Nord clima instabile con il rischio di temporali e piogge su Prealpi venete e Friuli, ma anche nelle zone di pianura di Piemonte e Lombardia, Veneto e in Emilia. In aumento le temperature massime da Nord a Sud con il clima che si farà sempre afoso. Anche giovedì 8 agosto cielo sereno o poco nuvoloso lungo tutto lo stivale con annuvolamenti nelle zone montuose e il rischio di piogge su rilievi abruzzesi, della Basilicata e della Sicilia. Stabili le temperature.

Che tempo farà il fine settimana in Italia?

Le previsioni meteo delineano per la seconda parte della settimana clima stabile con temperature in graduale aumento da Nord a Sud con un'anomalia termica marcata soprattutto nel weekend con un clima afoso. L'anticiclone africano è destinato ad espandersi a partire da venerdì 9 agosto con l'arrivo di una massa d'aria calda ancora più intensa rispetto alla precedente con un aumento delle temperature anche di 6-8 gradi dei valori. Basti pensare che lo zero termico sulle Alpi si porterà a quote insolite di 4600/4800 metri.

La presenza di questa massa d'aria rovente favorirà l'aumento delle temperature con valori che supereranno i 35° e picchi di anche 42°. Con l'arrivo di una nuova ed intensa ondata di calore prosegue l'allarme siccità nelle regioni meridionali e nelle Isole con un aumento anche di incendi boschivi.