Meteo prossimi giorni: quanto dura l'ondata di maltempo?

La perturbazione numero 3 di ottobre sta per lasciare l'Italia diretta verso i Balcani con una conseguente tregua dal maltempo. Attenzione: si tratta di una breve pausa, visto che da giovedì 10 ottobre è previsto l'arrivo di una seconda perturbazione collegata all'ex uragano Kirk. Le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, in arrivo una tregua dal maltempo in Italia: fino a quando?

La forte ondata di maltempo che ha colpito nelle ultime ore le regioni del Nord-Italia con danni e disagi anche importante ha le ore contate, visto che è diretta verso i Balcani. La tregua dal maltempo è però ma solo momentanea visto che da giovedì 10 ottobre è previsto l'arrivo della quarta perturbazione di ottobre associata all'ex uragano Kirk, posizionato nel vicino Atlantico e in indebolimento verso l’Europa occidentale. L'uragano, oramai declassato a ciclone extra-tropicale, è ancora molto intenso e i suoi effetti si faranno sentire con forza nelle prossime ore.

Ma entriamo nel dettaglio con mercoledì 9 ottobre: tempo in miglioramento in Italia. Ultime piogge sin dalle prime ore del mattino in Friuli Venezia Giulia, Campania e Calabria tirrenica. Tempo soleggiato sulle coste del medio e basso Adriatico, in Romagna, in Basilicata e Isole, mentre nuvole nel resto del Centro-Sud. Nuvole in aumento nelle prime ore del pomeriggio con possibili piogge su Alpi centro-occidentali e Liguria ed in estensione in serata a Lombardia e Triveneto.

Le temperature massime in lieve rialzo al Nord. Nella giornata di giovedì 10 ottobre cielo nuvoloso con il rischio di piogge e fenomeni temporaleschi intensi su est Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia occidentale e Toscana. Non si escludono nubifragi su Alpi, Prealpi, Friuli Venezia Giulia e Liguria di Levante e in serata il maltempo si estenderà anche nel Lazio, Umbria e Campania. In aumento le temperature massime nelle regioni del Sud dove si registra una anomala ondata di caldo con valori che sfiorano i 30°.

Maltempo, gli effetti dell'ex uragano Kirk sull'Italia: ecco dove

Che tempo farà nella parte finale della settimana? Dopo la forte ondata di maltempo associata al transito dell'ex uragano Kirk, le previsioni meteo delineano poi per il fine settimana un clima sereno.

Da venerdì 11 ottobre il miglioramento sarà visibile con schiarite lungo tutto lo stivale, anche se nelle prime ore del mattino qualche annuvolamento potrà interessare le zone montuose, il basso Ionio, il Molise e il Gargano. In calo le temperature al Centro-Sud con un ridimensionamento del caldo anomalo.

Sabato 12 ottobre bel tempo con sole nelle regioni del Centro-Sud, mentre nuvole in aumento in Toscana, Umbria e regioni settentrionali dove non si escludono piogge a ridosso dell’Appennino ligure e sul nord e ovest del Piemonte. Le temperature minime in calo da Nord a Sud.

Nella giornata di domenica 13 ottobre previsto il rigonfiamento di promontorio di alta pressione dal Nord Africa verso il Mediterraneo che dovrebbe insistere anche la prossima settimana. Le previsioni meteo delineano tempo stabile e soleggiato con il rischio di annuvolamenti nei settori più a ovest con un possibile peggioramento da martedì 15 ottobre al Nord-Ovest. Come sempre per conferme circa l'evoluzione dei prossimi giorni vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.