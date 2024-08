Meteo prossimi giorni: le previsioni per il secondo weekend di agosto 2024

La lunga ondata di caldo anomalo sta per raggiungere l'apice proprio nel secondo weekend di agosto a pochi giorni dal Ferragosto. Caldo afoso e temperature con valori intorno ai 40° dal Nord al Sud. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, che tempo farà nel weekend del 10-11 agosto 2024?

L'anticiclone africano continua a dominare la scena espandendosi sull’Italia e sull’Europa centrale accompagnato da una massa d'aria calda che farà impennare le temperature. Clima stabile e soleggiato, ma non mancheranno temporali di calore nelle zone di montagne. Le temperature sfiorano e in alcune città superano anche i 40°, mentre lo zero termico si porterà fino alla soglia di 5000 metri. Intanto nelle zone di pianura e costiere del Centro-Nord in aumento anche i tassi di umidità, mentre la notte torna il fenomeno delle notti tropicali con temperature superiori di anche 5/6 gradi oltre la norma. Con il caldo torrido e la calura peggiorano anche le situazioni al Sud ed Isole alle prese con l'allarme siccità.

Ma che tempo farà nel fine settimana? Entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 10 agosto che delineano una giornata di sole e caldo da Nord a Sud con l'assenza di piogge e il rischio di annuvolamento su Alpi, Appennini e zone interne della Sicilia. Si intensifica il caldo con l'aumento delle temperature con picchi di anche 35-37 gradi nella bassa pianura padana e fino a 38-39 gradi nelle zone interne del Centro-Sud. Anche domenica 11 agosto clima soleggiato lungo tutto lo stivale con un aumento delle nuvole sulle Alpi e non è da escludere il rischio di piogge e rovesci pomeridiani nel settore alpino occidentale. Caldo ed afa in aumento con le temperature minime in crescita ovunque, mentre le massime fanno registrare una media di 32-38° e picchi di anche 40°.

La tendenza meteo in vista del Ferragosto: le previsioni meteo

L'inizio della prossima settimana di agosto è nel segno dell'anticiclone africano che raggiunge l’apice di questa lunghissima ondata di caldo con le temperature che toccano i 40° al Centro-Sud con valori superiori alla media. Le previsioni meteo delineano per mercoledì 14 agosto un aumento della instabilità lungo l'arco alpino per il passaggio di una perturbazione che riporterà piogge e rovesci al Nord.

Successivamente in vista del Ferragosto, mercoledì 15 agosto, le previsioni delineano un clima caldo e soleggiato su tutta Italia con le temperature che sfiorano i 40°. Non è da escludere durante la settimana la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi del Nord.