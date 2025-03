Meteo prossimi giorni: pioggia e instabilità. Ecco cosa ci attende

Prosegue l'ondata di maltempo in diverse regioni d'Italia interessate da piogge con tanto di allerte meteo per il rischio di fenomeni temporaleschi intensi accompagnati da forte raffiche di vento e neve. Ma che tempo farà nei prossimi giorni? Scopriamo le previsioni.

Meteo, ancora maltempo in Italia

Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano un clima piovoso in buona parte del Paese complice il passaggio di una serie di perturbazioni intervallate da brevi fasi di maggiore variabilità. Tra le zone più colpite le regioni del Nord, tirreniche e la Sardegna anche se i temporali si faranno sentire anche nel resto d'Italia. Torna anche la neve a quote medio alte intorno ai 1500/2000 metri sulle Alpi e si segnalano forti raffiche di vento che sfiorano i 60/80 km/h.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 11 marzo: nuvole in buona parte del Paese con schiarite lungo le regioni peninsulari e sulle Isole maggiori. Al Nord persiste un clima instabile con nuvole e il rischio di piogge che potrebbero farsi più insistenti in serata, mentre non si escludono temporali al Centro-Sud e in particolare in Molise, Puglia, Basilicata e Campania. Nevicate intorno ai 1400/1600 metri sulle Alpi. In calo le temperature nei valori massimi quasi ovunque.

Nella giornata di mercoledì 12 marzo schiarite nelle prime ore del mattino nel settore adriatico, mentre alternanza di nuvole e piogge altrove. Piove ancora nelle regioni del Nord, regioni centrali tirreniche, Umbria, Sardegna ed estremo Nord-Est. Stabili le temperature massime.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in Italia

La seconda parte della settimana fino al weekend del 15 e 16 marzo sarà all'insegna del maltempo. Piogge e temporali lungo il Mediterraneo centro-occidentale complice il transito di una circolazione depressionaria che porterà in Italia diverse perturbazioni. Clima piovoso ed instabile da Nord a Sud con il rischio di fenomeni temporaleschi anche intensi ed abbondanti e di criticità in diverse regioni. Ancora incerta la traiettoria delle perturbazioni, ma le attuali proiezioni delineano che le zone più a rischio sono le regioni centro-settentrionali e la Sardegna. Al Sud, invece, dovrebbe restare escluso dall'ondata di maltempo.

Nella giornata di giovedì 13 marzo piogge e temporali in Sardegna, regioni tirreniche, Liguria, Piemonte, Lombardia e buona parte del Nord. Ancora neve sulle Alpi ma a quote molto alte intorno ai 1300-1500 metri. In vista del weekend del 15 e 16 marzo è previsto l'arrivo di miti correnti al Sud e Sicilia con l'arrivo di una massa d'aria calda che farà impennare poi le temperature fino a valori che sfioreranno anche i 25° in Puglia, Calabria e Sicilia.