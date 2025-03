Meteo prossimi giorni: nuova ondata di maltempo sull'Italia

Dopo giornate di piogge e temporali che hanno fatto scattare l'allerta meteo in diverse regioni, torna il sole in Italia anche se la tregua è destinata a durare poco, visto che da martedì è prevista una nuova fase climatica instabile. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, la tregua del maltempo

La settimana inizia con un generale miglioramento del tempo dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito buona parte del Paese con fenomeni temporaleschi intensi e criticità che hanno spinto la Protezione Civile a diramare anche lo stato d'allerta meteo da Nord a Sud.

Già da martedì 18 marzo è previsto il ritorno del maltempo complice il passaggio di una doppia perturbazione: la n.8 in arrivo dalla Spagna diretta verso la Sardegna e poi l’estremo Sud e la Sicilia, mentre la n.9 in arrivo dal Nord Europa colpirà il versante adriatico con un rinforzo dei venti nord-orientali e un massa di aria fredda di origine artica che farà crollare le temperature anche di 10 gradi. Al Nord e sul versante adriatico tra martedì e mercoledì, infatti, il clima sarà di stampo invernale con valori inferiori alla norma e con il rischio di gelate tardive.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 17 marzo 2025: cielo nuvoloso al Nord-Est e Sardegna nelle prime ore del mattino con il rischio di piogge e temporali, mentre nel resto del Paese bel tempo soleggiato. Tra il pomeriggio e la sera nubi in aumento in Friuli, Veneto, alta Lombardia e regioni centrali adriatiche con deboli piogge e nevicate su Prealpi e Appennini da 1000-1200 metri, in tarda serata fino a 800 metri. Le temperature massime in lieve calo.

Martedì 18 marzo 2025 deboli nevicate fino a quote collinari su nord e ovest del Piemonte, mentre temporali in Calabria e Sicilia. Nel resto del Paese il tempo resta per lo più soleggiato, anche se annuvolamenti sparsi sono attesi al Nord-Ovest, Trentino, nord del Veneto e del Friuli. Le temperature massime in brusco calo quasi ovunque, in particolare al Nord e regioni adriatiche.

La tendenza meteo della settimana in Italia

La parte centrale della settimana è nel segno del bel tempo con clima stabile e soleggiato con un conseguente aumento delle temperature. Da mercoledì 19 marzo nuvole sparse in Sicilia e Sardegna, mentre schiarite nel resto del Paese. La giornata inizia con il freddo e il rischio gelate nelle zone del Nord, ma successivamente è previsto un rialzo delle temperature.

Anche giovedì 20 marzo è prevista una stabilità atmosferica con il rischio di annuvolamenti sparsi, ma innocui, in diverse regioni tra cui Liguria, Toscana e Umbria. Bel tempo con schiarite nel resto del Paese con un aumento considerevole delle temperature che si riporteranno ovunque su valori nella norma

Per il weekend le proiezioni meteo indicano un indebolimento dell’alta pressione complice l'arrivo di un flusso ondulato occidentale con nuovi sistemi nuvolosi. Tra venerdì 21 e sabato 22 marzo è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione con un generale aumento delle nuvole e una fase di precipitazioni nelle zone di Nord-Ovest, Emilia e Toscana. Come sempre per conferme e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.