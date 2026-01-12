Meteo prossimi giorni: inizio settimana molto freddo, poi nuova svolta

L'inizio del 2026 è stato nel segno del freddo con il ritorno della stagione invernale in Italia. Dopo giorni di neve e temperature sotto lo zero è prevista una tregua dall'ondata di freddo che ha interessato tutto il Paese. Nei prossimi giorni, infatti, temperature in aumento grazie ad un promontorio di alta pressione in estensione lungo il Mediterraneo.

Meteo, dopo il freddo e la neve torna un clima mite in Italia

L'ondata di freddo che ha caratterizzato la prima parte di gennaio sta per esaurirsi in Italia. Nei prossimi giorni, infatti, complice la presenza di un promontorio di alta pressione torna il bel tempo con una crescita delle temperature.

Già da lunedì 12 gennaio 2026 è previsto il cambiamento con una attenuazione dei venti di Bora e Maestrale e rinforzo di correnti più miti e umide di Libeccio sui settori di ponente e al Centro-Nord. Da martedì 13 gennaio 2026 clima mite con un incremento delle temperature e nuvole sparse lungo tutto lo stivale. In vista del weekend cambia ancora tutto con l'arrivo di una perturbazione atlantica diretta dapprima verso il Nord-Ovest e poi al Centro-Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 12 gennaio 2026: nubi in aumento su Liguria e Toscana con il rischio di piogge in serata. Nuvole sparse anche in Pianura Padana, Emilia Romagna e Veneto. Sereno o poco nuvoloso al Centro-Sud. Le temperature ancora al di sotto della media stagionale, mentre in brusco calo al Sud.

Martedì 13 gennaio 2026 nuvole sparse lungo il medio versante adriatico, in Puglia, Calabria e Isole, con più spazi di sole in Sicilia e Sardegna. Nuvole anche lungo le zone costiere del Nord e versante tirrenico; qualche debole pioggia o pioviggine in Toscana, Liguria e ovest Lombardia. In aumento le temperature da Nord a Sud.

Meteo, che tempo farà nei prossimi giorni in Italia?

Le previsioni meteo per la seconda parte della settimana delineano la presenza di un promontorio anticiclonico responsabile di una fase climatica mite e stabile in gran parte del Paese. In crescita le temperature grazie alla presenza di una massa d'aria relativamente mite anche se il cielo non sarà sereno, ma nuvoloso in diverse regioni.

Mercoledì 14 gennaio 2026 schiarite lungo il medio Adriatico, Sud e Isole, mentre nel resto del Paese nuvole sparse con il rischio di piogge, seppur deboli, tra Liguria e Pianura Padana centrale. Stabili le temperature o in aumento con le minime sopra lo zero e punte massime fino a 15-18 gradi al Centro-Sud.

Nella giornata di giovedì 15 gennaio 2026 situazione per lo più simile con annuvolamenti più compatti lungo i settori di confine delle Alpi centro-orientali. Neve fra Val d’Aosta e alto Piemonte. Dal punto di vista termico temperature superiori alla media.

Da venerdì 16 gennaio 2026 cambia tutto per l'arrivo di una nuova perturbazione diretta verso il Nord-Ovest con il rischio di piogge e nevicate. Nel resto d'Italia clima stabile con la presenza di forti venti di Scirocco al Sud.

Nel weekend è previsto l'arrivo di un nuovo impulso perturbato che, questa volta, interesserà tutte le regioni. Come sempre per conferme ed aggiornamenti vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.