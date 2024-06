Meteo prossimi giorni: tra maltempo e caldo estivo? Le previsioni

L'Italia è ancora climaticamente divisa in due: piogge al maltempo al Nord colpito da una nuova perturbazione, mentre al Sud sole e bel tempo. Tutto cambia nei prossimi giorni con la rimonta dell'anticiclone africano accompagnato da una massa d'aria calda. Le previsioni meteo.

Meteo, Italia divisa in due: piogge al Nord, sole al Sud

Clima instabile e variabile al Nord lambito da una perturbazione che farà sentire i suoi effetti soprattutto al di là delle Alpi. Nel resto del paese bel tempo stabile anche se non si esclude il rischio di piogge e rovesci nelle zone appenniniche. Attenzione: tutto cambia da mercoledì 5 giugno con l'arrivo di un vortice di alta pressione dall'Africa che si farà sentire lungo tutto lo stivale. Da giovedì a sabato, infatti, sono previste giornate di sole con caldo estivo e temperature che sfioreranno i 30° al Nord e picchi di anche 35° al Sud e Isole. Al Nord l'instabilità climatica ritornerà da domenica 9 giugno per la formazione di numerosi temporali pomeridiani.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 4 giugno: alternanza di sole e nuvole al Nord con il rischio di piogge e temporali nelle prime ore del pomeriggio in tutte le regioni. Unica eccezione la Liguria. Nel resto del paese bel tempo con sole, mentre nel pomeriggio è possibile un annuvolamento nelle regioni del Centro con il rischio di fenomeni temporaleschi sull’Appennino Centrale. Le temperature massime cominciano a risalire avvicinandosi ai valori del periodo. Per mercoledì 5 giugno, invece, bel tempo con cielo sereno da Nord a Sud. Qualche annuvolamento con il rischio di piogge è previsto solo nelle prime ore del mattino tra bassa Calabria e Sicilia Orientale e nel pomeriggio tra Prealpi Venete e Friuli Venezia Giulia. In aumento le temperature lungo tutto lo stivale.

Meteo, la tendenza: giorni di calma meteorologica

La seconda parte della prima settimana di giugno è nel segno dell'alta pressione. Una rimonta decisa dell'alta pressione determinerà giornate di sole e caldo lungo tutto lo stivale, weekend compreso. Dopo settimane di instabilità climatica sono previsti giorni di calma meteorologica da Nord a Sud ad eccezione del settore alpino e prealpino dove non si esclude il rischio di qualche temporale. L'instabilità climatica potrebbe tornare a farsi sentire da domenica 9 giugno per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che interesserà le regioni del Nord. Si tratta di una tendenza a lungo termine da confermare nei prossimi giorni.

La matrice sub-tropicale del campo anticiclonico in arrivo nei prossimi giorni sarà responsabile non solo di un clima di stampo estivo, ma anche di un aumento considerevole delle temperature che sfioreranno ovunque la soglia dei 30° per raggiungere picchi di 35° in Sardegna. E' in arrivo la prima breve ondata di caldo destinata ad interrompersi tra martedì 11 e mercoledì 11 giugno per il passaggio di una nuova perturbazione al Nord.