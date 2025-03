Meteo prossimi giorni: arriva un deciso rialzo delle temperature? Da quando

Le previsioni meteo per i prossimi giorni segnalano l'arrivo di un deciso rialzo delle temperature sull'Italia. Da quando e cosa cambierà? Ecco tutti i dettagli su cosa ci attende. In generale sappiamo che l'Anticiclone si rinforza da oggi e che la colonnina di mercurio raggiungerà, in diverse zone, soprattutto nelle ore pomeridiane, temperature primaverili.

Meteo prossimi giorni: temperature in rialzo

Da oggi, martedì 4 marzo, secondo le previsioni meteo avremo temperature in rialzo. La causa? Il rinforzo dell’alta pressione che proteggerà gran parte del Paese dal passaggio di nuove perturbazioni.

Nei prossimi giorni vivremo, pertanto, giornate in prevalenza stabili, soleggiate e con temperature ovunque in crescita. Da metà settimana i valori si attesteranno al di sopra della norma anche di 3-6 gradi. Il caldo si farà sentire anche in montagna, con lo zero termico sulle Alpi che si porterà tra i 2300 e 2700 metri di quota.

Meteo marzo 2025: i dettagli giorno per giorno

Nella giornata di mercoledì 5 marzo 2025 pertanto il tempo sarà stabile, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno piuttosto stabili o in leggera diminuzione in Sardegna. I valori massimi pomeridiani stabili o in leggero aumento. Si potrà registrare una forte escursione termica tra i valori minimi e i valori massimi, in qualche caso anche fino a 15 gradi.

Quanto durerà l'ondata di caldo? Ebbene l’evoluzione per la seconda parte della settimana conferma il progressivo indebolimento del campo anticiclonico che attualmente abbraccia buona parte del continente e dunque anche l’Italia, associato tra l’altro ad una massa d’aria che per alcune nazioni Oltralpe risulterà eccezionalmente mite. Si tratta di una tendenza che mostra un significativo grado di impredicibilità già a partire da giovedì, quando i principali modelli meteorologici suggeriscono il passaggio di una prima veloce perturbazione in risalita dal Nord Africa.

Pare che nel fine settimana l’alta pressione batterà in ritirata tra i Balcani e il Mar Nero. In questo modo avanzerà molto lentamente una vasta area depressionaria, che potrebbe condizionare il tempo di tutto il Paese nel corso della prossima settimana.