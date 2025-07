Meteo prossimi giorni: che tempo farà per questa fine del mese di luglio?

L'Italia è climaticamente spaccata in due nella penultima settimana di luglio: al Nord piogge e temporali, mentre caldo africano al Sud e Isole complice la terza ondata di calore dell'estate 2025. Le previsioni meteo.

Meteo, maltempo al Nord e caldo al Sud: le previsioni in Italia

Prosegue la terza intensa ondata di calore dell'estate 2025 in buona parte d'Italia. Tra le zone più colpite il Centro-Sud e Isole dove nelle ultime ore si sono registrate temperature bollenti con valori che hanno sfiorato e, in alcuni casi, superato anche i 40°. La rimonta dell'alta pressione, associata ad una massa d'aria calda sub-tropicale, non molla la presa lungo il Mediterraneo favorendo un clima caldo e africano con temperature anomale. Le regioni del Nord, invece, restano ai margini di questa ondata di calore complice il passaggio di una serie di sistemi perturbati di forte intensità tali da far scattare l'allerta meteo per maltempo in diverse regioni con il rischio di piogge e grandinate. Quando finirà il caldo africano? Dati alla mano da martedì 22 luglio è prevista una breve tregua complice l'arrivo della perturbazione n.8 del mese che, dopo aver colpito le regioni del Nord, si allungherà fino alle regioni meridionali mettendo così fine alla terza ondata di calore.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 21 luglio 2025: piogge e temporali nelle regioni del Nord e sin dalle prime ore del mattino su Alpi, Nord-Ovest e Veneto occidentale con fenomeni temporaleschi forti su alto Piemonte e Lombardia. Unica eccezione l'Emilia Romagna. Nel pomeriggio il maltempo interessa le regioni di Nord-Est con il rischio di fenomeni intensi su Lombardia, Piemonte e Liguria di levante. Bel tempo stabile e soleggiato nelle regioni del Centro-Sud e Isole con un incremento delle temperature che sfiorano i 40° nelle aree interne meridionali e insulari. In lieve calo, invece, le temperature nelle regioni settentrionali. Martedì 22 luglio 2025 nuvole tra Emilia, Basso Veneto e settore alto-adriatico con il rischio di piogge che, con il passare delle ore, si farà insistente su Alpi e Prealpi del Nord-Est. Nel resto del Paese clima stabile con sole e qualche annuvolamento, ma senza piogge. Stabili le temperature al Nord, mentre al Centro-Sud nuovo incremento con picchi di anche 42-43°.

Che tempo farà nei prossimi giorni in Italia?

La tendenza meteo in vista dei prossimi giorni delinea una Italia climaticamente divisa in due: al Centro-Sud persiste l'anticiclone nord-africano con caldo e afa, mentre al Nord clima instabile e variabile con il rischio di piogge e temporali. Dopo una breve tregua, prevista per martedì 22 luglio, tra mercoledì 23 e venerdì 25 luglio le regioni del Nord saranno colpite da una nuova ondata di maltempo con piogge e temporali sparsi restando al di fuori dall’aria rovente in risalita dal Nord Africa. Previsto anche un calo delle temperature con i valori che non supereranno i 30 gradi. Nelle regioni del Centro-Sud e Isole continua il dominio dell'anticiclone nord-africano con caldo e temperature che supereranno anche i 40°.

Una prima tregua dal grande caldo è attesa tra giovedì 24 e venerdì 25 luglio, quando sarà probabile un aumento dell’instabilità con piogge e temporali. Nel weekend è prevista la fine della terza ondata di calore dell'estate 2025 con temperature più vicine alla norma e valori compresi tra 30 e i 35 gradi. Il caldo africano, dati alla mano, dovrebbe tornare solo alla fine del meglio anche se si tratta di una tendenza a lungo termine che presenta ancora margini di incertezza. Per questo motivo vi invitiamo a seguirci per ulteriori conferme e aggiornamenti.