Previsioni meteo, scontro tra aria sahariana e fronti atlantici: ecco cosa succederà

Dal punto di vista meteorologico, questa settimana si prospetta molto movimentata. L’Italia verrà infatti coinvolta da una duplice offensiva atmosferica, causata dalla discesa di una marcata saccatura atlantica sull’Europa centrale. Questo scenario favorirà un contrasto marcato tra correnti d’aria di natura opposta, generando fenomeni intensi ma di segno diverso tra il Nord e il Sud del Paese.

Previsioni meteo, temporali e caldo record: Italia divisa in due

Nella prima fase della settimana, tra lunedì 22 e mercoledì 24 luglio, l'avvicinarsi del sistema ciclonico determinerà un marcato afflusso di aria calda di origine sahariana. In particolare, le aree interne della Puglia, della Basilicata e soprattutto della Sicilia potrebbero affrontare giornate eccezionalmente torride, con valori percepiti ben oltre quelli reali a causa dell’umidità elevata. Questa fase rappresenterà una delle più intense ondate di calore africano dell’intera estate.

Parallelamente, nel Nord Italia, in particolare su Alpi, Prealpi e pianura Padana, inizieranno a manifestarsi gli effetti opposti. Il contrasto tra l’aria calda in risalita da sud e quella più fresca e instabile in arrivo dall’Atlantico darà luogo a un crescente stato di instabilità atmosferica.

Tra martedì 23 e giovedì 25 luglio, il ramo sud-orientale della saccatura favorirà le condizioni ideali per la formazione di temporali violenti, anche di tipo supercellulare. A contribuire a questo scenario saranno la forte umidità nei bassi strati, la complessa conformazione montuosa alpina e soprattutto l’enorme quantità di energia accumulata nell’atmosfera. Il culmine di questa fase è atteso tra mercoledì 24 e venerdì 26 luglio, quando il cuore della saccatura atlantica si porterà sul Mediterraneo centrale, innescando forti temporali su gran parte del Centro-Nord, con possibili grandinate, raffiche di vento e nubifragi localizzati.

Meteo, ondata di caldo intenso in arrivo: ecco le regioni interessate

La forte ondata di caldo che investirà il Sud Italia toccherà l’apice tra lunedì 21 e martedì 22 luglio. Queste due giornate si preannunciano come le più roventi dell’intero periodo, con martedì 22 che potrebbe risultare la giornata più calda in assoluto.

Le regioni che risentiranno maggiormente di questa fase estrema saranno Sicilia, Sardegna, Puglia e Basilicata, dove si prevedono le temperature più elevate di tutto il Mezzogiorno. In particolare, tra le ore centrali e il pomeriggio di martedì, Puglia e Basilicata potranno toccare punte comprese tra i 39 e i 42 gradi, mentre lunedì si prevede qualche grado in meno, ma comunque valori particolarmente elevati. Anche la Sardegna sperimenterà condizioni molto calde, con temperature tra i 38 e i 40 gradi e punte isolate superiori, anche se martedì si prevede un leggero calo termico rispetto al giorno precedente.