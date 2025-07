Meteo, allerta caldo il 20 luglio 2025: 17 città a rischio ondate di calore per il Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha diramato un nuovo bollettino di allerta caldo per ondate di calore nella giornata di domenica 20 luglio 2025 in Italia. Ecco le città contrassegnate dal bollino arancione e giallo dove sono previste le temperature più bollenti.

L'anticiclone africano è tornato in Italia portando la terza ondata di calore dell'estate 2025 che, dati alla mano, si preannuncia la più intensa finora registrate con temperature roventi che sfioreranno anche i 45°. In queste ore il Ministero della Salute ha comunicato per domenica 20 luglio 2025 uno stato di allerta meteo per ondate di calore con una serie di città italiane contrassegnate dal bollino arancione e giallo.

Nella giornata di domenica 20 luglio 2025 scatta l'allerta meteo caldo di livello 2 corrispondente al bollino arancione. Il bollino arancione, secondo il Ministero della Salute, segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. L'allerta meteo caldo di livello 2 segnala il rischio di ondate di calore in 6 città italiane per il 20 luglio 2025. Ecco quali sono:

Bari

Cagliari

Campobasso

Palermo

Perugia

Roma

Non solo, sempre domenica 20 luglio 2025 scatta anche lo stato di allerta meteo caldo di livello 1 corrispondente al bollino giallo. In questo caso il bollino giallo indica la presenza di condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore.

Attenzione: il livello 1 di allerta meteo caldo non richiede azioni immediate, ma segnala la possibilità di condizioni a rischio per la salute nei giorni successivi. Ecco le città a rischio contrassegnate dal bollino gialla nella giornata di domenica 20 luglio 2025:

Ancona

Bologna

Bolzano

Catania

Firenze

Frosinone

Latina

Messina

Pescara

Reggio Calabria

Rieti

Siamo nel pieno dell'estate 2025 e proseguono le allerte meteo diramate dal Ministero della Salute per ondate di calore. Durante le ondate di calore sono previste temperature roventi e anomale che rappresentano un rischio per la salute delle persone.

Per questo motivo, durante una ondata di calore segnalata da allerta meteo, è consigliato: non uscire nelle ore più calde della giornata, evitare di esporsi al sole e praticare attività all'esterno. Non solo, è consigliato di limitare gli spostamenti con l'auto. A prestare massima attenzione durante le allerte meteo per il caldo sono soprattutto alcuni soggetti a rischio come i cardiopatici, gli anziani, i bambini e in genere i soggetti a rischio.