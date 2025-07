Meteo, allerta arancione e gialla il 21 luglio 2025 in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per lunedì 21 luglio 2025 un duplice stato di allerta meteo arancione e gialla in Italia. Anche se buona parte del Paese si ritrova fare i conti con terza ondata di calore dell'estate 2025, in diverse regioni è previsto il passaggio di un forte fronte perturbato con piogge e criticità.

Meteo, allerta arancione il 21 luglio 2025 in Lombardia

Una nuova ondata di maltempo sta interessando buona parte delle regioni del Nord Italia alle prese con un duplice bollettino di allerta meteo per criticità. Nella giornata di lunedì 21 luglio 2025 scatta l'allerta meteo arancione che indica un moderato livello di criticità, con fenomeni meteorologici intensi e diffusi che possono causare danni a edifici, centri abitati e attività produttive, oltre a rischi per la sicurezza delle persone. Nel dettaglio lo stato d'allerta meteo arancione di moderata criticità è stata emessa per rischio idrogeologico che ricordiamo corrisponde agli effetti negativi che possono verificarsi sul territorio a causa di eventi meteorologici e idrologici avversi, come piogge intense, frane, alluvioni e smottamenti.

Nel dettaglio l'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico è stata diramata solo nella regione Lombardia e per la precisione nella zona di Valchiavenna.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla il 21 luglio per piogge e criticità

Non solo, sempre lunedì 21 luglio 2025 scatta anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali. Il passaggio di un forte fronte perturbato si farà sentire nelle prossime ore in diverse regioni del Nord Italia che dovranno fare i conti con fenomeni temporaleschi intensi tali da far scattare il rischio d'allerta. Ecco nel dettaglio le zone e regioni a rischio allerta meteo gialla per piogge e temporali il 21 luglio 2025:

Friuli Venezia Giulia : Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene; Liguria : Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente;

: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente; Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano;

: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano; Piemonte : Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale;

: Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale; Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

Attenzione: la Protezione Civile ha comunicato per lunedì 21 luglio 2025 anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico che corrisponde agli effetti negativi che possono verificarsi sul territorio a causa del superamento dei livelli idrometrici critici dei corsi d'acqua, con conseguenti eventi alluvionali ed esondazioni. Anche in questo caso lo stato di allerta meteo è stata emessa solo in Lombardia nelle zone Nodo Idraulico di Milano.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emesso per il 21 luglio 2025 nelle seguenti regioni e zone: