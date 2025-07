Meteo, allerta caldo 22 luglio 2025 in Italia: scatta anche il bollino rosso per il Ministero della Salute. Ecco le città a rischio

La terza ondata di calore dell'estate 2025 continua a farsi sentire in diverse regioni d'Italia. Per la giornata di martedì 22 luglio 2025 scatta un nuovo stato d'allerta meteo per ondate di calore in diverse città italiane. Ecco il bollettino d'allerta meteo comunicato dal Ministero della Salute.

Meteo, caldo africano in Italia: dove scatta il bollino rosso d'allerta caldo il 22 luglio 2025

Caldo africano e afa in buona parte del Paese complice la rimonta dell'anticiclone nord-africano che ha raggiunto il suo culmine con la terza ondata di calore dell'estate. Nelle prossime ore è previsto un nuovo picco delle temperature con un rialzo termico tale da far scattare il livello massimo d'allerta meteo per il caldo in Italia. Il Ministero della Salute ha comunicato dunque per martedì 22 luglio 2025 un livello 3 di allerta meteo per il caldo in diverse città italiane contrassegnate dal bollino rosso.

La presenza del bollino rosso di allerta meteo caldo indica condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. Fortunatamente è solo una la città italiana contrassegnata dal bollino rosso di allerta meteo per ondate di calore nella giornata di martedì 22 luglio. Si tratta di Perugia.

Non solo, sempre martedì 22 luglio 2025 scatta anche un livello 2 di allerta meteo per il caldo corrispondente al bollino arancione. In questo caso il bollino arancione segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Ecco a seguire la lista delle città a rischio nella giornata del 22 luglio 2025:

Ancona

Bari

Campobasso

Catania

Frosinone

Messina

Palermo

Pescara

Reggio Calabria

Rieti

Roma

Infine il Ministero della Salute ha comunicato uno stato di allerta meteo per il forte caldo nella giornata di martedì 22 luglio 2025 anche di livello 1. In questo caso le città a rischio sono contrassegnate dal bollino giallo che segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Attenzione: il livello 1 di allerta meteo caldo non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute. A seguire tutte le città contrassegnate dal bollino giallo di allerta meteo caldo il 22 luglio 2025: