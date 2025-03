Meteo prossimi giorni: che tempo farà?

La prima settimana di marzo inizia con un clima stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale complice anche l'arrivo di un robusto anticiclone che proteggerà il Paese da piogge e temporali. In crescita anche le temperature su valori da fine aprile. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, l'alta pressione torna protagonista in Italia

La giornata di lunedì 3 marzo inizia con una residua instabilità all'estremo Sud, Sicilia e Sardegna, mentre da martedì 4 marzo torna l'alta pressione garantendo un clima stabile e soleggiato in buona parte d'Italia. Una robusta area di alta pressione proteggerà dall'irruzione di piogge e tempeste non solo il nostro Paese, ma anche gran parte del continente.

In arrivo giornate stabili, soleggiate e con temperature in crescita con valori ben superiori alla media con un + 4/8°. Il caldo si farà sentire anche in montagna con lo zero termico che si porterà tra i 2300 e 2700 metri di quota. Ancora incerta la tendenza per il fine settimana.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 3 marzo: alternanza di sole e nuvole in Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Isole maggiori. Nelle prime ore del pomeriggio piogge e temporali, isolati, in Calabria, Sicilia e Sardegna. Bel tempo nel resto del Paese con temperature stabili lungo tutto lo stivale. Anche la giornata di martedì 4 marzo si preannuncia soleggiata con cielo sereno. Non si escludono però annuvolamenti nelle zone interne del Sud, in Calabria, Sicilia e Sardegna.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in Italia

Clima stabile e sereno nella parte centrale della settimana complice la presenza dell'alta pressione che regalerà un tempo mite e soleggiato con temperature in aumento. Sia mercoledì 5 che giovedì 6 marzo bel tempo con sole, ad eccezione di Sicilia e Sardegna dove non si escludono alcuni annuvolamenti irregolari. Il clima sarà di stampo primaverile con temperature previste tra i 15-20°. Ancora incerta la tendenza meteo per il fine settimana, anche se i dati confermerebbero una riduzione dell'alta pressione.

In arrivo ci sarebbe una area depressionaria che dovrebbe far registrare un peggioramento del tempo. Fino alla giornata di sabato 8 marzo, tuttavia, non si profilano al momento piogge e temporali con un clima che si profila soleggiato.